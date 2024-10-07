歌手比賽出身藝人一晚打鼻鼾404次「原來患上這種病」恐中風猝死

自歌唱真人秀《超級星光大道》出道、跨足影視圈的男星林道遠，前段時間宣布「轉戰房仲業」引起粉絲關注、祝福，卻在近期作客《聚焦2.0》節目時分享，即便已經為了家人減重20公斤之多，仍因為罹患「呼吸中止症」、因此仍有中風、猝死的風險，不僅半夜常常出現窒息、大口呼吸的嚇人反應，每晚打呼多達404次也讓枕邊人相當困擾，再度掀起討論。



林道遠透露，即便隨著減重有成、身體各項指標也趨近正常值，但因為「呼吸中止症」的苦苦糾纏，讓他時常覺得自己睡不飽、也因此沒辦法開長途車，直到某次檢測確定，才發現自己每小時呼吸中止11次、每晚的打呼次數則多達404次。

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意識到已達「輕微呼吸中止症」標準的林道遠，也轉述老婆稱他常在半夜驚醒喘氣、如窒息般大口呼吸；針對中年肥胖男性常出現的「睡眠呼吸中止症」，在身體慢性缺氧的情況下，最明顯的症狀就是容易疲累，若掉以輕心會增加中風、猝死的風險，台灣睡眠醫學學會理事莊立邦也曾說明，個案心血管疾病死亡率、中風風險、罹患糖尿病的機率都比普通人要高。

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