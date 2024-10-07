歌手比賽出身藝人一晚打鼻鼾404次「原來患上這種病」恐中風猝死
撰文：TVBS新聞網
出版：更新：
自歌唱真人秀《超級星光大道》出道、跨足影視圈的男星林道遠，前段時間宣布「轉戰房仲業」引起粉絲關注、祝福，卻在近期作客《聚焦2.0》節目時分享，即便已經為了家人減重20公斤之多，仍因為罹患「呼吸中止症」、因此仍有中風、猝死的風險，不僅半夜常常出現窒息、大口呼吸的嚇人反應，每晚打呼多達404次也讓枕邊人相當困擾，再度掀起討論。
林道遠透露，即便隨著減重有成、身體各項指標也趨近正常值，但因為「呼吸中止症」的苦苦糾纏，讓他時常覺得自己睡不飽、也因此沒辦法開長途車，直到某次檢測確定，才發現自己每小時呼吸中止11次、每晚的打呼次數則多達404次。
【圖輯】太太好省鏡！點圖放大看林道遠及老婆靜香的照片👇👇👇
+17
意識到已達「輕微呼吸中止症」標準的林道遠，也轉述老婆稱他常在半夜驚醒喘氣、如窒息般大口呼吸；針對中年肥胖男性常出現的「睡眠呼吸中止症」，在身體慢性缺氧的情況下，最明顯的症狀就是容易疲累，若掉以輕心會增加中風、猝死的風險，台灣睡眠醫學學會理事莊立邦也曾說明，個案心血管疾病死亡率、中風風險、罹患糖尿病的機率都比普通人要高。
【同場加映】阿嬌鍾欣潼撞傷頭入院 盤點十位曾受傷藝人有位傷到要縫100針（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+14
愛情城事｜人夫男星同鄭秀文演戲心情超緊張：她劇本都寫滿筆記…男星涉跟蹤及性騷擾未成年少女 隔衫摸胸被捕 辯稱係幫手拉拉鍊人氣劇集男星涉嫌組織賣淫逃漏稅 工作室回應稱不方便公開細節紋身男星涉歧視回應仲「搶口」火上加油 網民：侮辱人是自由？42歲男星「靚仔形象盡毀」蓬頭垢面送外賣 好拍檔都認唔出係乜水新占士邦爆肌男星擔正做蜘蛛俠頭號敵人 狂獸獵人格力文預告曝光
延伸閱讀：
【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】