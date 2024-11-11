鄭伊健攻台開騷組「限定男團」因台劇與「他」結緣變好兄弟

鄭伊健台灣「破蛋處男秀」倒數2周，驚喜宣布邀請小賴（賴晏駒）、婁峻碩、陳零九和黃偉晉擔任嘉賓，邱鋒澤因個人巡演撞期缺席，屆時將是全新的限定五堅情，鄭伊健也開玩笑說：「我是暫時的新團員，請多多指教！」



【圖輯】點圖放大看更多五堅情照片👇👇👇

+ 15

其實鄭伊健和婁峻碩因合作戲劇《百萬人推理》結為好友，上周鄭伊健趁著婁峻碩參加香港音樂節做東招待，婁峻碩提到在五堅情演唱會澳門站時曾獨唱粵語歌，「那次被大家取笑粵語發音不標準，這次想趁著參加大哥（鄭伊健）演唱會加強粵語，屆時要認真雪恥」，鄭伊健擔憂粵語歌對他們太困難，特別要婁峻碩跟其他團員們說「不要壓力太大」，相當照顧後輩。

【相關圖輯】點擊下列圖輯睇「蒙嘉慧鄭伊健甜蜜合照」👇👇👇

+ 32

上回鄭伊健訪台宣傳「HERE＆NOW 」演唱時，在「娛樂百分百」跟小賴、陳零九、黃偉晉相見歡，甚至驚喜合唱粵語歌〈友情歲月〉，婁峻碩抱憾表示上回缺席，所以特別期待11月23日在高雄巨蛋的同台演出：

「很希望可以一起合唱經典〈極速〉，這是我從小到大的夢想之一。」



演唱會購票請洽KKTIX售票系統。

【圖輯】點圖放大重溫鄭伊健當年的靚仔樣及更多近照👇👇👇

+ 9

鄭伊健目前在香港閉關彩排，主辦單位無預警派出量身打造的「伊健號」暖身宣傳車，11月9、10日下午會在高雄新光三越巡遊，16、17日下午移往信義區101大樓，持有門票觀眾於指定期間內拍照打卡分享，即有機會抽獎獲得與鄭伊健合照、親筆簽名等獎項，詳情請上鄭伊健IG、FB官網及主辦單位小金鹿娛樂IG、官網查詢。

延伸閱讀：

「絕命終結站」男星驟逝！享壽69歲：留下遺作死在家中

香港名導暴走！直言「香港失去靈魂」政治考量缺席金馬

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】