金馬獎賣點逐個數　吳君如張艾嘉粒粒巨星「他」現身為鄭佩佩頒獎

第61屆金馬獎頒獎典禮11月23日登場，今年金馬獎遇上「強敵」，不僅有韓國MAMA頒獎典禮，還有強碰東京巨蛋舉行的世界12強台日棒球大戰。好在金馬眾星雲集，有「台灣之光」李安坐鎮，本屆準影后張艾嘉、吳君如、準影帝張震，「國際牌」也大有看頭，日本影帝阿部寬、奧斯卡男配角關繼威，連正在服役的許光漢都請假來當頒獎嘉賓。



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許光漢今年8月入伍服兵役，為了擔任頒獎嘉賓，特別向軍隊請假，當天是否會以「平頭」造型現身紅毯，已經是粉絲議論紛紛的話題。頒獎嘉賓除了許光漢、王淨及曾敬驊的年輕面孔，資深男星也很有派頭，《角頭—大橋頭》的「四大角頭」蔡振南、太保、高捷、龍天翔也將一起力強闖金馬殿堂。

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劉冠廷今年3月成為人父，新手奶爸工作量明顯減少，他卻首度挑戰金馬典禮主持人。劉冠廷最早一開始是金馬遞獎大使，後來升級到紅毯主持人，之後也兩度奪下金馬獎，沒想到還要挑戰典禮主持，堪稱是最猛的金馬人。

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李安一直是金馬的定心丸，今年他將返台為已故武俠影后鄭佩佩頒發「終身成就獎」，由鄭佩佩子女代領。日本影帝阿部寬曾與林書宇導演合作電影《夕霧花園》入圍金馬獎9項大獎，遺憾當時並未能訪台，這次首度以頒獎嘉賓身分登上金馬殿堂，也算是圓夢。

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歌手安溥（張懸）以演唱《女兒的女兒》主題曲首度入圍金馬獎，不過她日前因在十一國慶日手寫發文祝賀，讓不少歌迷大呼失望，如今將扛著爭議登上舞台，也讓外界認為「兩邊都不討好」。金馬獎星光大道將於11月23日下午5點30分開始，頒獎典禮準時於晚間7點舉行在台北流行音樂中心舉辦。

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