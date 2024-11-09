我談的那場戀愛｜盤點四大賣點　吳君如網戀張天賦入圍金馬獎影后

金馬影后「吳君如」重磅主演的《我談的那場戀愛》以網路戀愛詐騙為題材，將受害者從暈船進而沉船的過程，堆疊出愛情喜劇新高度，本篇爆米花小姐將整理《我談的那場戀愛》預告賣點，妞妞們快看下去！



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電影《我談的那場戀愛》賣點1.從欺騙開始，以愛情終結

「愛情只要你相信，就是真的」以近年備受討論的網戀詐騙，帶出都市人寂寞的通病，故事描述失婚的婦產科醫生「余笑琴（吳君如 飾）」，在使用交友軟體，認識一名詐騙集團菜鳥「李偉祖（張天賦 飾）」，少年假扮中年喪妻的帥氣石油工程師，在相處過程一點一滴的累積，電影透過情騙受害者的主觀視角，反思愛情真假的意義，究竟最後兩人會談了一場愛情詐騙案還是一場轟轟烈烈的戀愛呢？



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電影《我談的那場戀愛》賣點2.入圍金馬兩項大獎

電影在台灣尚未上映就入圍金馬兩項大獎！《我談了那場戀愛》共入圍金馬獎「最佳女主角、最佳新導演」，找來曾以《美人魚》入圍香港電影金像獎最佳編劇的「何妙祺」，女主角則由金馬影后「吳君如」重磅出演，收放自如演技讓人不禁噴笑又飆淚。



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電影《我談的那場戀愛》賣點3.金馬影后「吳君如」飾演多金熟女醫生

過去曾以《金雞》奪下金馬女主角的「吳君如」，闊別21年再度入圍金馬影后寶座，片中飾演多金的熟女醫生「余笑琴」，透過網路交友結束帥氣石油工程師，殊不知掉進詐騙集團陷阱，藉由台詞「愛情，只要你相信，就是真的」概括整個愛情故事。



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電影《我談的那場戀愛》賣點4.「張天賦」飾演詐騙集團菜鳥

「張天賦」在電影《我談的那場戀愛》飾演「李偉祖」，為了賺取外快而加入專營情騙的白先生的網路詐騙集團，卻在和「余笑琴（吳君如 飾）」相處後，開始後悔甚至想退出集團，究竟這場由欺騙開始的網戀，是否能譜成一段浪漫的戀愛呢？



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