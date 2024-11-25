張艾嘉失金馬獎「無緣打破一神級港星紀錄」被鍾雪瑩揮底咁回應

張艾嘉、劉奕兒、林嘉欣主演的電影《女兒的女兒》好評連連，並獲得金馬5項提名，最後獲得「最佳原著劇本」獎，原本外界認為最有機會的影后寶座，張艾嘉在最後一刻敗給《看我今天怎麼說》的鍾雪瑩，讓張艾嘉無緣再度締造紀錄，暫時無緣挑戰張曼玉的4座影后紀錄，不過71歲張艾嘉神情輕鬆，還無預警爆料想退休，讓在場媒體無比驚訝。



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張艾嘉2年前才以《燈火闌珊》拿下金馬影后，今年卻以些微差距敗給鍾雪瑩，她直言不可惜，還坦言心情輕鬆，提到飾演女兒的劉奕兒沒得獎，也不會為她擔心：「她的演藝生涯才剛開始，前途無量。」話說到一半，一旁的金馬獎主席李屏賓突然爆料她想退休，讓張艾嘉立刻澄清：

「我不是說退休，我覺得演戲50多年也差不多了，是給年輕人的時候，我幕後很多工作還沒做完，不專心做不了，還有很多事情（要做），但我年齡沒有太多了，所以要花一點時間做自己想做的事。」



表明想要多做幕後工作。

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張艾嘉提到自己在70歲這年還能主演《女兒的女兒》非常感恩，也已經沒有遺憾，目前不是要息影，而是想等待更多很棒的角色，張艾嘉在慶功宴上也與曾合作《飲食男女》的導演李安相會，兩人已有多年沒合作，張艾嘉笑言：「我還在等他邀約。」而李安誇讚張艾嘉的戲一直都演得很好：

「我是以電影作品為優先，只要有適合張艾嘉的角色，都會有機會再合作。」



李屏賓（左起）、劉奕兒、林嘉欣、張艾嘉、李安以及導演黃熙出席《女兒的女兒》慶功宴。（東昊提供）

李屏賓（左起）、劉奕兒、林嘉欣、張艾嘉、李安以及導演黃熙出席《女兒的女兒》慶功宴。（東昊提供）

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