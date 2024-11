金像獎得主相隔近40年重返金馬獎　下台前一個暖心舉動獲全場喝采

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once) 奧斯卡最佳男配角關繼威(Ke Huy Quan)、導演關家永(Daniel Kwan)以及製片王慶到台灣出席金馬61活動,關繼威是第2度來金馬獎:「我1985年參加過金馬獎,當時很興奮能與大明星周潤發聊天,他的笑容非常溫暖,苦等了快40年,總算才獲得金馬獎邀請。」



關繼威表示:「每次來台灣都很開心,台灣人很棒,很有親切感,我在這邊拍過很多影劇,每次來都像是回家一樣。」他與另外兩位夥伴這次擔任金馬大師課講座,他謙虛表示自己沒資格當講師,但後來轉換心態:「我想我也是學習者,只是與大家一起學習、一起分享。」關繼威回憶拍攝《奇異女俠玩救宇宙》時,由於自己與台灣頗有淵源,再加上《奇異女俠玩救宇宙》幕後團隊有不少台灣人:

「我那時就說,如果有一天能一起到台灣,絕對會很特別,如今總算成真。」



關繼威從影多年,原本已經息影,沒想到卻在50歲獲得《奇異女俠玩救宇宙》邀約:「支持我走下去的是因為我真的很喜歡電影,同時也非常喜歡和影迷交流,我覺得這是非常愉快的經驗,因為我自己很喜歡看電影,也很喜歡影迷分享自己的看法。」關繼威下台前一刻還特地感謝翻譯,並表示每個團隊都有幕後英雄,他也格外感謝這次在活動上的翻譯:「他真的是很棒的翻譯」,毫無荷里活大明星架子,充滿親和力,獲得全場喝采。

導演關家永的父母都是台灣人,一直都很期待能夠參加金馬獎,這次還特別帶著5歲兒子一起來,希望兒子能感受一下他祖父母的故鄉。而王慶已故的父親是台灣人,他則說下個禮拜要滿40歲,這次回到父親出生長大的地方,十分有意義。

王慶更嘴甜補充,媽媽是美國人,但對華人文化比較感興趣,當初他帶媽媽參加奧斯卡獎,媽媽的情緒沒有太大起伏,沒想到這次說要來參加金馬獎,媽媽竟然興奮對他用中文直呼「哇!恭喜!恭喜!」比他拿奧斯卡獎還要開心。

