Netflix最新功能懶人包　一個掣兩個步驟「儲存分享」精彩時刻

你是否曾經被Netflix的某個片段、場景深深吸引，甚至久久不能忘懷，想將畫面分享至社群媒體卻發現截圖全黑？



對此，Netflix宣布推出全新功能「精彩時刻」，用戶可以輕鬆儲存、重溫並分享喜愛的經典場景與橋段了！

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「精彩時刻」怎麼用？2步驟輕鬆搞定

為了防止平台上的影片遭到盜錄或侵犯版權，Netflix過去對截圖功能進行限制，截圖後的畫面只會顯示黑屏，無法與他人分享。不過，近期Netflix宣布全新功能「精彩時刻」在iOS系統正式上線，承諾將在短期內推及Android版本，無論是重溫經典橋段還是紀錄暖心畫面，「精彩時刻」讓您能一鍵儲存、分享所有喜歡且精彩的片段。

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使用方法很簡單，只需點進喜歡的劇集，等待播至想保存的片段時，在手機螢幕下方點擊「精彩時刻」，該場景的時間段落就會自動保存至「我的Netflix」標籤頁中。用戶可以隨時在手機上重溫所儲存的「精彩時刻」，若再次觀看該集數，系統將從書籤標記的場景開始播放。

用戶在儲存「精彩時刻」時，可同時分享至社群平台（Instagram、Facebook），也能從「我的Netflix」標籤頁中選擇場景，然後點擊分享至社群平台。而針對其他分享、截圖功能，Netflix表示，未來「精彩時刻」有望延伸更多功能，為用戶提供更多方式來使用並享受這項功能，請用戶持續關注Netflix的後續更新！

Netflix宣布推出全新功能「精彩時刻」，用戶可以輕鬆儲存、重溫並分享喜愛的經典場景與橋段。（unsplash@samedow）

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