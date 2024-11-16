《還珠格格》Netflix上架掀翻煲潮！林心如10大經典角色逐個數

有「最美製作人」封號的林心如今年再次率領《有生之年》團隊，橫掃金鐘六大獎項，多年來林心如四處奔走，不僅讓大家有好劇可以看，也讓更多實力演員有好舞台一展長才。當年跳出演員舒適圈的林心如，近年可說是幕前幕後忙碌穿梭，但就算忙著製片拍片，讓大家驚訝的是她也依然在線演出！



林心如，早在投入製作戲劇前，就累積無數的演戲資歷，從古裝到現代劇，都在觀眾心目中留下許多經典到不行的身影，以下就來為大家盤點，十個林心如出道以來，最讓人難忘的超經典角色。

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《還珠格格》紫薇

提到林心如就一定會想到近日在Netflix上架的《還珠格格》，她在劇中飾演紫薇，把紫薇的溫婉善良和氣質出眾都恰如其分的演出來，一雙靈動大眼讓人超難忘，林心如在劇中有許多金句，像是「你好過分，但我好喜歡你的過分。」「大家都可以醉，就是妳不可以醉。」「我不要講理，不要講理！」還有跟馬咬耳朵，讓馬繼續往前走的名場面，當時這些台詞大概率是想展現出紫薇的溫柔聰慧吧！只是現在再看一次讓人噗嗤一笑，變成充滿荒唐槽點的另類喜劇。（瓊瑤阿姨萬萬沒想到）



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《情深深雨濛濛》陸如萍

林心如的經典角色之一，便是《情深深雨濛濛》的陸如萍了！演出前林心如覺得原著裡的陸如萍過於懦弱，於是和瓊瑤阿姨溝通，希望能由她詮釋出一個全新的、溫柔又堅毅的如萍，角色改編相當成功，也留下至今仍受到熱烈討論的經典手術名場面，劇裡蘇有朋中彈正在進行無麻醉的手術，作為戰地護理師的林心如為緩解蘇有朋的痛，以肉麻代替全麻，大力一吻他來代替麻醉！小時候差點被這種古代戀愛腦的行徑給浪漫死啊！



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《華燈初上》羅雨儂

林心如在自己製作兼主演的《華燈初上》中飾演羅雨儂（ROSE媽媽），是個充滿曲折人生故事的女主角，她在劇中敢愛敢恨，是喜歡照顧人的聖母角色，和楊謹華飾演的蘇媽媽相愛相殺，林心如在幕前不僅得消化角色，同時間更在幕後張羅戲劇的瑣碎雜事，一字排開的超強卡司甚至是林心如一個個親自問來演出的，《華燈初上》當年入圍金鐘獎11項提名，林心如也因ROSE媽媽一角入圍金鐘視后，超厲害！



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《16個夏天》唐嘉妮

2015年林心如返台製作《16個夏天》，在劇中飾演唐家妮，與楊一展、許瑋甯、謝佳見之間有剪不斷理還亂的情誼糾葛，林心如曾在受訪時表示，唐家妮是最像她本人的角色，在演出的時候也因此注入一些自己真正的人生經驗，讓唐家妮這個角色無可取代。



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《我的男孩》羅小菲

林心如飾演羅小菲，在劇中是一個三十歲的大導演，隨著劇情發展，她和張軒睿展開一場相差十歲的姊弟戀，林心如把格差戀的又甜又苦的模樣深刻呈現，也把戀情為自己、對方、家人朋友還有職場帶來的矛盾衝突給展現出來。



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《鹿鼎記》建寧公主

提到「涼風有信，秋月無邊，虧我思嬌的情緒好比度日如年」就一定會浮出公主的樣子，非常多人演過建寧公主，但林心如詮釋的版本被譽為建寧公主系的經典，她把公主可愛又刁蠻的性格發揮得淋漓盡致，雖然是個刁鑽難搞的鬼靈精，超愛玩弄韋小寶，但是又對他癡心絕對，最後還為救韋小寶犧牲自己的命，讓不少觀眾表示，林心如版的建寧公主讓人最意難平，好可憐啊！



《美人心計》竇漪房

林心如在劇中演出才貌雙全的「竇漪房」，也就是歷史上有名的孝文竇皇后，從一個孤兒到進入深宮，時刻周旋在不同的危險中，最後挺過混亂與四朝更迭，成為太皇太后，林心如在劇中展現各種智慧，將這部宮鬥大女主劇演譯得相當精彩，從協助劉恆上位成功，到兩人攜手成就千秋大業，讓人難忘歷史上這段精彩的文景之治。



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《傾世皇妃》馬馥雅

林心如飾演女主角「馬馥雅」，設定是五代十國時期的楚國公主，是非常典型瑪麗蘇的角色，長得很漂亮又多才多藝，為了復仇以秀女身份進入宮中，結果因為太有魅力又超級善良，劇裡從男一男二男三到男四五六七八號，只要是皇字輩的通通都愛她，《傾世皇妃》不僅是林心如第一部製作的電視劇，更可以說是她和霍建華的結緣作！



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《模仿犯》姚雅慈

林心如在劇中飾演新聞台的收視扛壩子當家主播「姚雅慈」，雖然只是特別出演，仍舊在觀眾心目中留下深刻印象，尤其是林心如在劇中遇害時的那一幕，超猛特效化妝團隊把林心如的「死貌」化得超級寫實，而林心如死前和犯人的對戲也相當精彩。



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《此時此刻》羅欣藍

林心如在劇中飾演「羅欣藍」，她和林熙蕾飾演一對學生時期的戀人，兩人在青春年華時相遇，但年輕時的林心如實在太畏懼外界對於女女戀的眼光，只好把對對方的情感深藏心底，多年後重逢，決定不顧一切走回彼此身邊，戴上對鍊、一起生活，互抱回去的甜甜圈擁抱實在是太感人了！



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