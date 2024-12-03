《魔海奇緣2》全球票房達3.86億美元　吸金力拋離迪士尼神級動畫

迪士尼經典動畫片《魔海奇緣2》（Moana 2）在美國締造上映五天內突破2.21億美元的驚人票房，刷新迪士尼動畫影史的開片票房紀錄，目前全球票房已經累積3.86億美元，而這次國語配音版也大受好評。



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年度壓軸動畫鉅作《魔海奇緣2》熱潮不斷，首集曾締造7.75億次觀看紀錄，相當美國人每個人都觀看過《魔洋奇緣》至少兩次，更根據尼爾森統計指出，累積時常高達800億分鐘，上週於全球上映，票房勢如破竹，美國上映首週超過2億2千1百萬美元，超越《魔雪奇緣》（Frozen）兩集首週加總票房，5天全球已達累積3.86億美元，堪稱年度最強吸金大片，第3集看來也勢在必得，但目前還不知會計劃多久才開始拍攝，《魔洋奇緣》真人版電影目前則將於2026年上映。

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《魔海奇緣2》上週四（28）在台灣上映，國語配音場次也熱賣，除了回歸再度配音「半神人茂宜」的Matzka，還有金曲獎最佳新人Makav真愛，及金曲歌后ABAO阿爆加入陣容，出色配音廣獲讚賞，被讚「很有味道」。

金曲歌后ABAO阿爆。（《魔海奇緣2》宣傳片截圖）

Matzka再度配音「半神人茂宜」。（《魔海奇緣2》宣傳片截圖）

金曲獎最佳新人Makav真愛。（《魔海奇緣2》宣傳片截圖）

《魔海奇緣2》將於12月5日在香港上映。

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