6套迪士尼動畫續集將上映：魔雪奇緣3、反斗奇兵5、優獸大都會2…

迪士尼年度盛事「D23迪士尼全球粉絲大會」已在本週末盛大展開，公布了許多令人驚喜的未來計畫， 不少觀眾期待已久的作品都陸續定檔！



尤其是動畫電影有《魔雪奇緣3》（Frozen 3）、《優獸大都會2》（Zootopia 2）等熱門續作回歸，還有剛在全球動畫電影票房創紀錄的《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）也即將推出衍生作品。以下就來看看有哪些精彩IP回歸！

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迪士尼動畫新作介紹1：《魔海奇緣2》

曾在2016年上映的《魔海奇緣》（Moana）曾拿下6.4億美元的高票房，由演員兼歌手Auli'i Cravalho和狄維莊遜獻聲演出，以玻里尼西亞的莫圖努伊島為背景所建構的海洋世界觀，讓觀眾相當入迷。《魔海奇緣2》將延續音樂喜劇的元素，由格林美獎得主艾碧巴洛（Albigali Barlow）、和艾蜜莉貝爾（Emily Bear）創作的全新歌曲，預計於2024年11月上映。

迪士尼動畫新作介紹2：《優獸大都會2》

在2016年榮獲奧斯卡的《優獸大都會2》續作回來了！這部作品以各種動物的有趣特性為賣點，在當時狂掃10億美元票房佳績。本片警官哈茱蒂和胡尼克將再次合體，追查一名潛入優獸大都會、並將其鬧得天翻地覆的神秘爬行動物。而這位全新角色逃犯蛇Gary將由「奧斯卡男配」關繼威配音。

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迪士尼動畫新作介紹3：《魔雪奇緣3》

2013年《魔雪奇緣》可說是迪士尼公主系列的劃時代作品，不僅榮獲奧斯卡獲獎，2019年的續集電影更成為全球票房最高的動畫電影。在D23中迪士尼動畫工作室創意執行長Jennifer Lee透露《魔雪奇緣3》已在籌備中，更公開概念藝術，電影則將於2027年在全球大銀幕登場。

迪士尼動畫新作介紹4：《玩轉腦朋友：夢境製片廠》

《玩轉腦朋友2》今年在全球締造16億票房，成為全球影史最賣座的動畫片。其相關衍生作也在製作中，將原創呈獻《夢境製片廠Dream Productions》，講述了負責主角韋莉腦海中作夢工作室的日常，歸功於著名的夢想導演，韋莉才能天天作夢。雖然只有4集，還是讓人相當期待，2025年將在Disney+上架。

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迪士尼動畫新作介紹5：《反斗奇兵5》

距離巴斯光年和胡迪登場至今已近30年，彼思正式宣布《反斗奇兵5》（Toy Story 5）已正式開拍，故事將圍繞科技遇上玩具的時刻，這些威脅將讓巴斯光年、胡迪、翠絲和其他小夥伴的工作變得越來越困難，會再度來探討玩具存在的意義。《反斗奇兵5》計畫於2026年6月上映。

迪士尼動畫新作介紹6：《超人特工隊3》

另外彼思也驚喜宣布《超人特工隊》（The Incredibles）系列也要回歸大銀幕了！這個電影系列至今也已經20年，超級家庭成員也越來越多，力大無窮的爸爸、無限彈力的媽媽、會隱形的女兒和快如閃電的兒子，以及神秘的小兒子，逗趣又溫馨的一家，讓人期待會怎樣的新發展。目前這部電影還在開發中，並期待能快點與觀眾見面。

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