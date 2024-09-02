舊男神被陸娛記踢爆已有4歲女 被捕獲一家三口遊迪士尼好幸福
撰文：聯合新聞網
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潘瑋柏2020年宣告與有「中國最美空姐」之稱的Luna宣云結婚，如今4年過去，有狗仔就爆出，他的女兒已經4歲了，一家三口生活幸福。
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其實之前網上就曾傳過宣云當時懷著身孕嫁給潘瑋柏，2023年11月在峇里島補辦婚禮，這次中國狗仔「攝影劉大錘」就公開一段影片，是潘瑋柏與老婆宣云現身在上海迪士尼，有位疑似保母的人推著一輛娃娃車，上面有個穿著藍色裙子的小女孩，目測年紀約是4歲，由於當時下著雨，所以宣云走在一旁撐著傘，而潘瑋柏就站在車門邊等待他們走過來。
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