迪士尼3片票房勁　玩轉腦朋友2、死侍3、異形羅穆盧斯邊套最吸金?

迪士尼票房屢創紀錄，今年推出年度最賣座電影《玩轉腦朋友2》（Inside Out 2）全球賣破16.49億美金，另兩部真人電影《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）、《異形：羅穆盧斯》（Alien: Romulus）也各自創下系列作新紀錄，《死侍與狼人》自從摘下R級電影票房冠軍之後，上周末再度重返票房冠軍，《異形：羅穆盧斯》全球累積2.25億美金，也將逐步挑戰系列作新高《普羅米修斯》（Prometheus）的4.02億美金。



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《死侍與狼人》票房亮眼，北美上映31天累積票房高達5.77億美金，還再度回歸票房冠軍寶座，全球累積票房再破12.11億美金，才剛結束電影宣傳行程的男主角賴恩雷諾士（Ryan Reynolds），日前上《The Tonight Show Starring Jimmy Fallon》被問到是否乘勝追擊再拍續集，他僅搞笑回答「天啊，不要，我老婆會跟我離婚，我小孩會離開我，Jimmy ，我和她們沒有婚前協議，我會破產，到時才會拍《死侍4》，因為我需要錢」，但目前看來應該是想要先休息。

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《異形：羅穆盧斯》全球累積票房目前已達2.25億美金，票房非常亮眼，導演費德亞發拉斯（Fede Alvarez）近期受訪時更證實除了致敬《異形》舊系列之外，更有對於《鐵血戰士》（Predator）系列、《最後生還者》（The Last of Us）的致意，表明他對科幻恐怖題材的高度喜愛。

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