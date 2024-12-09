一箱情緣｜大結局評價褒貶不一　孔劉徐玄振曬9張甜蜜合照放閃

【一箱情緣／Netflix】《孤單又燦爛的神—鬼怪》的孔劉回來啦！暌違8年的小螢幕愛情作品大家追了嗎？最新拋開鬼怪的新娘、與浪漫羅曼史女王「徐玄振（徐賢真）」聯手出演新作品《一箱情緣》，在11月29日一次上架8集，不但在韓國創下高關注，也在Netflix台灣熱播榜單上拿下TOP2亞軍寶座、隨時問鼎第一名。



【圖輯】孔劉徐玄振《一箱情緣》大結局後分享9張甜蜜合照「放閃」（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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《一箱情緣》評價兩極 結局後狂曬9張甜照放閃

《一箱情緣》故事改編自金呂玲小說《Trunk》，故事由神秘的婚姻仲介服務「NM」為背景展開，孔劉與徐玄振透過契約結為夫妻，不僅僅是愛情劇，還加入懸疑謀殺案的故事線，複雜的多角關係、沈悶的氛圍，在播出後獲得正反兩極評價，在最後大結局也褒貶不一，就讓妞妞們自行評斷了。



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至少遺憾少一點？Netflix在最後一集完結後，於IG驚喜曬出9張「韓正元＋盧仁智」的CP合照，可以看到兩人很符合劇中的「暗黑風」，都以全黑裝扮登場，不過整體氛圍卻超粉紅，孔劉與徐玄振親密地頭靠頭、勾肩搭背、抱在一起，兩人更有說有笑，展露出甜蜜又俏皮的默契表情，獨特的婚紗照再度引爆熱議。



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韓國戒嚴波及 主角群行程全打亂

韓劇《一箱情緣》話題洗版中，不過主角群卻因為韓國總統尹錫悅突然頒布「戒嚴令」備受波及，徐玄振原訂在4號接受個人專訪，臨時宣布喊卡，讓劇迷大感傻眼。



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