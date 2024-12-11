現在撥打的電話｜5大賣點懶人包　柳演錫蔡秀彬以外配角亦搶眼

Netflix韓劇《現在撥打的電話》播出後迅速竄升至排行榜冠軍！由柳演錫、蔡秀彬主演的懸疑愛情劇，顛覆以往的霸總題材，透過一通恐嚇電話，讓原本男強女弱、沒有感情基礎的政治聯姻，有了另類的溝通和翻身的契機，搭配劇情伏筆的鋪梗和回收，讓觀眾狂按下一集！



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《現在撥打的電話》看點1：柳演錫化身「禁慾系男神」

有著183挺拔身材的柳演錫在《現在撥打的電話》化身高冷俊俏的禁慾系男神「白司彥」，出身政治世家、曾任隨軍記者、一路爬上總統府發言人的他，外表有如鋼鐵般冰冷，對同僚令出如山、對媒體態度強硬，卻散發著神秘魅力，與政治聯姻的妻子之間平常幾乎無交流，整間房子像個冷凍庫就算了，就算接到老婆被綁架的電話，也只會丟下一句「找到屍體再叫我」，令人難以置信。但隨著劇情推進，卻看見他冰冷外表下的炙熱保護慾。

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《現在撥打的電話》看點2：蔡秀彬成「無口系嬌妻」

而蔡秀彬在《現在撥打的電話》再度極致發揮她「楚楚可憐」的吸引力，「洪熙珠」從小為了在家族生存假裝罹患「選擇性緘默」，從此過著被禁言的生活，也因此成為一位手語翻譯師，長大後替補姊姊去聯姻的代打魁儡，身不由己的人生令人深感同情。被打壓到極致的她，在一次的綁架意外中迎來翻轉的契機，當結婚三年的丈夫說出那句「找到屍體再叫我」，讓沉默20年的她忍不住爆粗，並決心奪回自己的自由。

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《現在撥打的電話》看點3：翻轉霸總題材

《現在撥打的電話》可說是翻轉了「霸總題材」征服與被征服的套路，有權有勢、態度強硬的丈夫，和無法發聲、任人擺佈的妻子關係，因為一次綁架案中見到歹徒的手機而有了改變，洪熙珠開始冒充歹徒打給丈夫白司彥，威脅他離婚、放自己自由，結果卻從一次次的恐嚇電話中才真正促進了雙方的溝通，發現丈夫與想像中不同，發現自己其實有被在乎、被關注，更從來不是表面上的替代品，讓她一開始憤恨想要離婚的心開始動搖，兩人的愛意也開始從鐵壁中竄出火苗。

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《現在撥打的電話》看點4：安排得宜的男二女二

另外劇中的男二女二也安排得相當得宜，許楠儁飾演的男二「池相佑」是洪熙珠尊敬的學長，張圭悧飾演的女二「羅柳悧」則是白司彥的電視台後輩，兩人都對男女主角有一定的仰慕，有造成一點威脅性，但卻是推進男女主角CP火花的效果，這點在第三集中尷尬的四人飯局中就能看出來。也期待後續的劇情中這兩人還能發揮怎樣的影響力。

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《現在撥打的電話》看點5：劇情節奏快速

這部韓劇能人氣竄升，與其快速的劇情節奏有很大的關係，第一集的一開始，男主角白司彥就面對武裝集團綁架韓國人質，還有自己老婆被綁架雙重威脅，兩邊都很緊迫、都是人命關天。後面則是夫妻間的諜對諜所形成的緊張感，洪熙珠不能被發現自己會說話和假冒綁匪、白司彥又有著超強的行動力，讓兩邊有如貓抓老鼠般緊張刺激，同時又在這種壓迫的氛圍中讓感情開火加溫，讓人欲罷不能。

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