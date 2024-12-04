黑色月光/太陽星辰/家族榮耀等港劇攻陸水土不服？背後原因逐個數

2024年，在中國大陸還有多少人在看港劇？細心的內地「港劇迷」應該能發現，港劇在內地頭部視頻網站的存在感又增強了。



即將完結的Netflix港劇《太陽星辰》，是騰訊視頻今年6月推出的「港劇計畫」系列的第四部劇。在此之前，優酷10月播出了引發熱議的《黑色月光》，第二季度播出了《家族榮耀之繼承者》，第三季度有《法證先鋒6之倖存者的救贖》（以下簡稱為《法證先鋒6》）等，港劇三大類型（警匪、職場、家族劇）都已包含。

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乍看之下，這些劇集都未脫離開傳統TVB劇集的核心看點，熟悉港劇的內地人看到這些名字通常都能一秒看懂劇情，但其中也有新話題和微創新讓它們在市場上嶄露頭角。



比如《太陽星辰》的「雙時空穿越探案」；《黑色月光》、《巾幗梟雄之懸崖》的「大女主」話題，《企業強人》的物流+金融題材等，都是貼近內地觀眾興趣點的高概念或IP系列化案例。

這背後是騰訊視頻和優酷在港劇板塊的先後佈局。相比騰訊視頻今年開始重新發力「港劇計畫」，優酷的「港劇場」自2018年開始，到今年已經深耕了6年。這期間，優酷連續推出了《飛虎之潛行極戰》、《蝕日風暴》、《刑偵日記》、《新聞女王》等劇集，逐步形成了獨有的優勢賽道和破圈效應。



但與此同時，兼具熱度與口碑的精品港劇仍然屬於稀有品，港劇「食老本」、「內容懸浮」、「手法匠氣」、「題材同質化」等評價始終未停止。

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招數用老，效果不好

這些年，除了海量可供影視化的網路小說IP之外，有著超40年經典IP沉澱的港劇也是一座IP富礦。這一點，內地流媒體平台早已達成共識。



縱觀近十年愛優騰與香港製作方聯合出品的新港劇，80%以上是對經典港劇IP的再開發。主創方面也如出一轍，從監製，到編劇、導演、演員，大多啟用港劇熟面孔。

光是近兩年，導演鍾澍佳執導了《新聞女王》、《黑色月光》和《法證先鋒6》，監製了《反黑英雄》、《刑偵12》；黃偉強則在三部「強人」系列劇集中擔任編劇；佘詩曼主演了去年的《新聞女王》和今年的《家族榮耀之繼承者》；陳豪則接連主演了《破毒強人》、《企業強人》和已開鏡的《執法者們》。

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通過啟用熟面孔，港劇保證了原有的味道，增強了懷舊感，而且在內地視頻網站的助力下，普遍升級了場景和服化道，給核心受眾帶來了不少新驚喜。不過，「舊酒新瓶」的港劇北上之後要PK的對象是更多元、更新穎和年輕化的內地劇集。因此，在市場上奪人眼球甚至「破圈」的港劇仍然少之又少。



去年的《新聞女王》締造了短暫的港劇小高峰後，今年港劇的整體表現又有回落之勢。

參考燈塔資料統計的劇集播放量和豆瓣評分兩個維度。去年《新聞女王》的集均播放量為3394萬。今年港劇前三名是集均播放量2554萬的《家族榮耀之繼承者》、集均播放量2001.6萬的《法證先鋒6》，以及集均播放量1896.5萬的《黑色月光》。

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高分劇《巾幗梟雄》的系列劇《巾幗梟雄之懸崖》集均播放量僅有272萬，劇集播出效果不達預期，換掉女主角鄧萃雯或是主要原因。也可見年代傳奇這個大類型在年輕人集中的網劇市場上並不吃香。



評分方面也不容樂觀，今年港劇豆瓣評分均未突破7分。除了《太陽星辰》還未開分之外，排在前三的分別是《反黑英雄》6.6分、《企業強人》6.5分、《黑色月光》6.1分。而IP系列劇《巾幗梟雄之懸崖》、《家族榮耀之繼承者》、《逆天奇案2》、《法證先鋒6》均未超過6分。

並且從評分人數來看，港劇的受眾仍無法與高關注內地劇集相媲美。

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強陣容+經典IP，卻換來低評分，淪為港劇迷和廣東地區觀眾特供，並非是港劇近兩年才出現的新問題。這就又要說回到港劇進駐內地之後的水土不服，新人青黃不接時期，正好迎頭撞上內地網路劇爆發期的老話題。



強調電影畫面質感的懸疑犯罪劇代替了強情節、動作戲為主的港式警匪劇；更多貼近生活實際、主角是平凡小人物的現代劇比職場劇更受歡迎；離地三尺的港式金融家族爭鬥題材，也不及聚焦人性博弈的行業劇更適合內地觀眾的口味。

而TVB古裝劇的兩大重要分支裡，宮鬥劇邊緣化，武俠劇過氣。再加上林玉芬、朱銳斌、梁勝權、麥貫之等香港導演集體北上，人才的流失也使得港產古裝劇陷入尷尬境地。

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港劇如何與內地觀眾「對齊」？

在網路劇、台劇、韓劇幾乎所有題材都在更朝換代之下，港劇的「不變」就成為了一種「不進則退」，亟待升級和翻新的遠不止去除「棚拍感」這麼簡單。港劇與內地觀眾之間的隔閡，可以歸結為港劇創作方法與內地新觀眾還沒對齊。



參考近幾年豆瓣7分以上的港劇，可以得出一些港劇創作上的新方向。

2020年的《星空下的仁醫》以年輕兒科醫生群像為切入點，醫療題材+輕鬆溫情的劇情在普遍「重口味」的港劇中獨樹一幟，豆瓣評分高達8.8分。同為高分醫療劇的，還有2018年的《跳躍生命線》（7.7分）和2019年的《白色強人》（8.1分）。

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港產醫療劇中和了內地醫療劇的專業性和港式職場劇的趣味性，不刻意加入反轉和灑狗血情節、也不急著上演正邪對壘，反而讓醫療劇成為了港劇中的一股清流。



與《星空下的仁醫》同年播出的《歎息橋》是主創人員、拍攝手法、鏡頭語言、節奏感都和傳統港劇不同。

從類型來說，這部劇屬於愛情+輕懸疑，聚焦的是幾對男女幾十年來在愛情、友情中兜兜轉轉的故事。憑藉緩慢平和的散文敘事和設計精巧的鏡頭語言，得到豆瓣8.6的高分。

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去年播出的《新聞女王》拿到豆瓣7.8分。佘詩曼飾演的女主「man姐」不按常理出牌，在職場橫掃千軍的姿態征服了年輕觀眾，其中也少不了不同陣營的職場對弈和各色群像的刻畫。同時，劇中不止「man姐」金句頻出，其他角色也「八仙過海，各出奇招」，構成了一幅完整的職場生存圖鑒。



因此《新聞女王》也被不少觀眾稱為是「現代版宮鬥劇」。

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與《新聞女王》同屬於「女性成長」的大主題的，還有今年的《黑色月光》。兩者的「黑蓮花」女主角和削減愛情線的做法異曲同工，增加了女性互助情節和現代女性的心理側寫，並通過由弱變強的人物進階，獲得觀眾的共情分，達到高傳播率。



兩相對比，圍繞大女主職場晉升的《新聞女王》更聚焦，《黑色月光》則把女性復仇和家族劇基因相融合，劇情相對散點，最終評分不及《新聞女王》。

不過，從這兩套劇的主題選擇和創作角度，可以看出優酷把近年內地流行的女性議題融入到了港劇中，為港劇開拓了全新的品類，及時趕上了「職場女性」、「女性復仇」的風口。

與台劇《我們與惡的距離》的社會思辨和《想見你》的高概念+社會議題不同，港劇走紅靠的是精準對標受眾需求，製作出情緒上「與我有關」的內容。

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港式警匪劇的人設更新

今年優酷、騰訊視頻上線的八套港劇中，有四套警匪、懸疑探案劇，其他四套分別是女性復仇、家族商戰、年代傳奇幾種類型。而與《太陽星辰》同檔期競爭的，還有內地刑偵劇《我是刑警》和高分懸疑劇《白夜追兇》的第二部《白夜破曉》，可見懸疑探案劇仍然是網路劇主力和港劇的主要類型。



近十年的港產高分懸疑探案劇中，如2017年的《踩過界》（評分7.7），2019年的《鐵探》（7.2分），2021年的《刑偵日記》（7.4分），都是文戲大於武戲、由特殊人物推進案情的典型。如《踩過界》中經常踩過界的盲眼律師、《鐵探》中的幹練女警和《刑偵日記》中多重人格的女主角。

當然，其中少不了80後視帝王浩信、老牌影后惠英紅的精彩演繹。

今年播出的主打雙時空穿越緝兇的《太陽星辰》，在保留了港式警匪劇擅長的暴力美學的同時，增加了人性拷問和懸疑氛圍感。故事結局揭開連環殺人案的真兇是法醫（馮德倫 飾）和心理醫生（周勵淇 飾）夫妻，縱火案的幕後大佬則是太平紳士桑達士（吳岱融 飾）。複雜人設伴隨著強反轉，增強了可看性。



去年的《破毒強人》曾著重刻畫了陳豪飾演的毒梟文華。他在監獄裡熟讀《三國》、《國富論》、《易經》，採訪時常常引經據典，出獄之後行徑詭異、令人難以捉摸。這與《狂飆》中通過一本《孫子兵法》逆襲成功的高啟強（張頌文 飾）異曲同工。

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總之，既保留經典港式元素，喚醒港劇迷的情懷，又能夠走出情懷的舒適區是港劇創作的新方向。新港風劇集的三個特點不可忽視：一是體察並細緻呈現出當代香港的社情和人心；二是與年輕觀眾的審美風潮相契合；三是在人設、場景和影像風格上進行持續升級。



雖然香港的市民趣味、職場文化、語言風習與內地觀眾有所隔膜，但港劇在罪案烈度、人性灰度、暴力尺度等方面享有更大的表達空間，這可以視為一種文化紅利。比貼近性或許永遠不及內地劇，但比戲劇濃度和本質真實卻更有可為。這實際上也是去年《新聞女王》的成功秘訣。

兜兜轉轉又一年，港劇加油。

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