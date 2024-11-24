2025年12套必睇韓劇推薦：殭屍校園2/您辛苦了/模範的士3/親愛的X

2024年跟上金秀賢、金智媛又甜又心痛的《淚之女王》，體驗邊佑錫、金惠奫穿越時空救贖的《背著善宰跑》，即將到來的2025年，男神朴寶劍情戀IU，大談青梅竹馬甜戀的《您辛苦了》，金宇彬和秀智二搭《都會實現嗎》，還有玄彬繼《愛的迫降》後，睽違6年攜手鄭雨盛大勢回歸，太多好戲即將上架讓人好期待！



【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 33

《問問星星吧》별들에게 물어봐

主演：李敏鎬、孔曉振

上映時間：2025.01.04

播放平台：TVING



【劇情大綱】

一趟太空旅行展開浪漫愛情喜劇！李敏鎬飾演婦產科醫生，砸重金以旅客身分遨遊宇宙，而在太空站邂逅韓裔美國太空人孔曉振，這是韓國第一部以太空站為背景的故事，首度合作的兩人將詮釋太空人和旅客的愛情故事。



【相關圖輯】韓劇推薦2024｜年底必睇8套人氣韓劇《魷魚遊戲2》12月呢日上架（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

《弱美男英雄Class2》약한영웅Class 2

主演：朴志訓、崔顯旭、洪慶、厲雲、崔民英

上映時間：2025.01

播放平台：Netflix



【劇情大綱】

2022年播出第一季，時隔3年再出續集，劇情描述高材生朴志訓為了朋友對抗暴力，但最終沒能守護，在第一季末他轉學到新學校，再度被校霸盯上，第二季他因為不想再失去朋友，而展開與更大暴力對抗的生存成長故事。



【相關圖輯】韓劇推薦｜Disney+必睇原創韓劇盤點：單戀原聲帶/逆貧大叔/篡位（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 22

《都會實現嗎》다 이루어질지니

主演：金宇彬、裴秀智

上映時間：2025年上半年

播放平台：Netflix



【劇情大綱】

由金牌編劇金銀淑、導演李炳憲聯手製作的浪漫喜劇《都會實現嗎》，主演金宇彬、秀智在《任意依戀》後睽違7年再度合作，金宇彬飾演神燈Genie、秀智則是精靈佳英，劇情講述感情過剩的男子和感情有缺陷的女子掌握彼此生死權，三個不知是幸運還是懲罰的願望展開兩人的情緣故事，男帥女美二搭讓觀眾相當期待。



【相關圖輯】Netflix 11月上架必睇10套新片懶人包：影后/奧術2/冼拿/浮游先生（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 30

《您辛苦了》폭싹 속았수다

主演：李知恩IU、朴寶劍

上映時間：2025年上半年

播放平台：Netflix



【劇情大綱】

演員知恩回來了！繼《德魯納酒店》後IU再次接演電視劇，詮釋叛逆少女，首次搭檔木訥少年朴寶劍，重回1950年代韓國動盪時期在濟州島發生的愛情故事，兩人挑戰方言、歷史，反差個性的男女如何相遇、相戀、從年輕走到中年。



【相關圖輯】貞淑的推銷｜10大賣點逐個數 上門推銷成人情趣用品 配角成賣點（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

《我們的電影》우리영화

主演：南宮珉、全余贇

上映時間：2025.04.18

播放平台：SBS



【劇情大綱】

南宮珉再次接演虐戀故事！劇情講述導演南宮珉在首部作品爆紅後，被「第二部作品詛咒」束縛而在低谷徘徊，頹廢、無所事事，當他在著手拍攝以末期病人為主角的絕症電影時，遇上生命即將結束的演員全余贇，兩人通過電影治愈彼此的傷口，也陷入愛河，「信看演員」組合不能錯過！



【相關圖輯】于氏王后｜4大賣點懶人包 影后全鐘瑞打破宮鬥劇慣例上戰場打仗（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

《韓國製造》메이드인코리아

主演：玄彬、鄭雨盛

上映時間：2025

播放平台：Disney+



【劇情大綱】

男神回歸必追！玄彬詮釋對權勢、財利很有野心的反派男人，在動盪的1970年代，一場意外讓他和正義的檢察官鄭雨盛捲入其中，亦敵亦友的兩人如何應對，故事貫穿韓國近代史，超強卡司、製作團隊必須期待！



【相關圖輯】正年Disney+｜劇情演員賣點懶人包 金泰梨激短髮造型演天才少女（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

《殭屍校園2》지금 우리 학교는2

主演：朴持厚、尹燦榮、趙怡賢、朴所羅門、劉仁秀、盧允瑞

上映時間：2025

播放平台：Netflix



【劇情大綱】

《殭屍校園》改變自網漫《極度恐慌》，描述孝山市高中受到喪屍病毒入侵，無路可逃的學生們奮而保命與之對抗，發生各種無法預測的極端狀況。2022年6月宣布製作第二季後，不僅原班人馬演出，更加入新星演員盧允瑞，發展出人類、免疫組和活殭屍對抗的多條精彩故事線，讓劇迷相當期待！



【相關圖輯】黑白大廚｜靠6大賣點突圍 猛人安成宰坐陣奪Netflix全球收視冠軍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 19

《Melo Movie》멜로무비

主演：朴寶英、崔宇植、李濬榮、全少妮

上映時間：2025

播放平台：Netflix



【劇情大綱】

崔宇植和朴寶英的浪漫愛情喜劇怎能不看！朴寶英飾演從劇組導演助理基礎做起的打工仔，默默耕耘在電影產業，意外邂逅從演員變成影評人的崔宇植後，兩人在愛情、夢想中互相成為對方的靈感和動力，也治癒各自傷痛，展開帶點灰調的搞笑浪漫愛情喜劇。



【相關圖輯】2024下半年必追9大韓劇《魷魚遊戲》《殭屍校園》第二季終上演（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 40

《總有一天會機智的住院醫生生活》언젠가는 슬기로울 전공의생활

主演：高允貞、申詩雅、韓藝智、姜有錫、鄭俊元

上映時間：2025年

播放平台：TVING、Netflix



【劇情大綱】

作為《機智醫生生活》的衍生劇，描述一群婦產科住院醫生從初出社會的新手，一路嚴苛訓練成長，聚焦韓國低出生率、婦科醫療等議題，以高允貞為首的醫生們接棒五人幫的好友情，經歷醫院內發生的各種人生故事。



【相關圖輯】來自地獄的法官｜5大賣點懶人包 朴信惠顛覆形象金宰永演暖男警（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

《親愛的X》친애하는X

主演：金裕貞、金永大、金度勳、李烈音

上映時間：2025年

播放平台：TVING



【劇情大綱】

「國民妹妹」金裕貞要挑戰美艷惡毒反派！改編自同名網路漫畫，劇情講述金裕貞飾演利用他人獲取利益的女星，原作中有激烈親密床戲、霸凌同學等壞行為，更玩弄愛她的男子於股掌之間，標準的「天使臉孔魔鬼心地」，然而她爬上頂端後開始走向沒落，金永大則是一路溫暖守候的深情男子，他是金裕貞繼母的兒子，兩人大談「偽骨科」兄妹戀！



【相關圖輯】韓劇推薦｜近三年豆瓣評分最高韓劇Top10：黑暗榮耀、超能異族…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 28

《這份愛可以翻譯嗎？》이 사랑 통역 되나요?

主演：金宣虎、高允貞

上映時間：2025

播放平台：Netflix



【劇情大綱】

講述由金宣虎飾演的語言天才周浩鎮，是精通西班牙語、英語、日語的口譯員，但在擔任當紅女星高允貞飾演的車武熙的翻譯後，兩人因說話方式不同而時常會錯意，從崩潰誤會到理解，進而發展浪漫愛情，這部由《主君的太陽》、《最佳愛情》編劇操刀撰寫，加上男女主角的CP感，勢必成為2025年大勢劇之一。



《模範的士3》 모범택시3

主演：李帝勳、表藝珍

上映時間：2025年下半年

播放平台：SBS



【劇情大綱】

坐等原班人馬再度回歸暴擊壞人啦！對比第二季留下的伏筆，李帝勳飾演的金道奇和表藝珍飾演的安高恩因辦案假扮夫妻，CP感十足，劇中曖昧對話讓觀眾期待第三季能否看到「假戲真做」、愛情昇華，另外結尾金道奇和女軍官吳美書對視，卻視若無睹擦身而過，兩人的關係和過往故事可能也是第三季重點，目前李帝勳、表藝珍和金義聖都宣布回歸，「五人幫」張赫鎮、裴侑藍則還未釋出消息，網友都快把碗敲破啦！



延伸閱讀：

愛馬仕2024新款「水桶包」～專櫃0配貨帶走！無logo貴婦超愛、「2設計」實用性大增

【本文獲「女人我最大」授權轉載。】