娛圈人夫新戲票房滑鐵盧「僅錄得40萬人入場」記招當眾流下男兒淚

宋仲基主演的新片《波哥大：最後的機會之地》（Bogota: City of the Lost）在韓國票房慘遭滑鐵盧，該片去年12月31日上映，截至本月15日為止，觀影人數只有40萬人次，和預估的損益平衡點的350萬人次差距非常大。



宋仲基主演的新片《波哥大：最後的機會之地》在韓國票房慘遭滑鐵盧。（《波哥大：最後的機會之地》劇照）

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宋仲基、李熙俊12日出席《波哥大：最後的機會之地》的映後活動，曾在宋仲基一起演出《財閥家的小兒子》李星民則擔任特別嘉賓。李星民感嘆說：

「停車場空無一人，我覺得很糟。 劇院裡好像沒有人，可能有多種原因，但當劇院裡沒有觀眾時，演員們會感到非常難過。尤其是在這樣的時期上映，但這是演員的工作，所以請給我很多力量和幫助，讓電影能夠順利進行。」



宋仲基說到最後他忍不住哭了出來。（朝鮮日報）

宋仲基說到最後他忍不住哭了出來。（朝鮮日報）

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宋仲基說：「我想對所有來看我們電影的人表示感謝，我們當演員的作用是創造好的內容安慰那些正在掙扎的觀眾，讓他們開懷大笑。我還是會繼續努力。」不過說到最後他忍不住哭了出來，他說：

「我一邊說話一邊想哭！」



最後放下咪高峰。

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