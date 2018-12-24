【聖誕怪怪傑】經典真人版7大你不知道的事　格林傑原來唔係綠色

本周上映動畫《聖誕怪怪傑》（The Grinch）改編自1957年出版的兒童故事書《How the Grinch Stole Christmas!》，講述性格孤僻的「The Grinch」一心要破壞Whoville鎮的聖誕節慶祝活動，後來被善良的村民感化，並一起慶祝這個普天同慶的日子。 早於2000年片商曾推出真人版電影《聖誕怪傑》，不單成為經典聖誕電影，占基利（Jim Carrey）的綠色怪傑造型更深入民心，小編與大家回顧有關這部作品的7件趣事，順便慶祝聖誕～

聖誕怪傑原來唔係綠色

原著的格林傑（Grinch）原來並非綠色，而是黑白色配粉紅色眼睛，完全是另一個形象。動畫大師Chuck Jones於1966年製作電視動畫版《聖誕怪傑》時，就將格林傑變成綠色，自始觀眾都覺得聖誕怪傑是綠色。

占基利唔係首選

作為荷里活首席笑匠，占基利扮演的格林傑固然成功，但原來當年選角時，他並非這個角色的首要人選，當初電影公司意屬影帝積尼高遜（Jack Nicholson）或愛迪梅菲（Eddie Murphy）。此外亦有消息指導演首選是添布頓（Tim Burton）而非朗侯活（Ron Howard）。

可愛童星變Cool爆Rock女

電影中飾演Cindy Lou Who的童星，原來是於人氣美劇《花邊教主》（Gossip Girl）中飾演Jenny的Taylor Momsen，她現在是搖滾樂隊The Pretty Reckless的主音，經常以一身黑配煙燻妝的Rock友打扮，與當年的可愛模樣大相逕庭。

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每日花妝3小時

化妝師每日要花上至少3小時，才能完成占基利的格林傑造型，而首次上妝更用足8個半小時。由開拍到殺青，占基利化足100次格林傑妝，更因為未能適應戴隱形眼鏡，而靠後製為他加上黃色眼睛。

臨記都要上堂學戲

電影中飾演一眾Whoville鎮市民的臨時演員，都要特意上堂學習演技及歌舞，才能完美演出各個大型場面，可見製作之認真。

勇奪奧斯卡殊榮

《聖誕怪傑》是其中一部電影擁有最多演員用上特技化妝及特製服裝的電影，難怪獲得奧斯卡最佳化妝及髮型設計。劇組上台領獎時提到背後有150人為這部電影的化妝及髮型出心出力。

旁白大有來頭

為《聖誕怪傑》擔當旁白的是金像影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins），據悉當年他於1日內完成錄製所有旁白。