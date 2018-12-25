聖誕必睇《真的戀愛了》　經典示愛紙牌出自邊個手筆？

又到聖誕～又到聖誕～除咗開P、睇燈飾同食大餐，睇戲都係其中一個慶祝聖誕嘅必備節目。歷年來有咁多聖誕電影，大家最鍾意睇邊一部？ 相信15年前上映嘅《真的戀愛了》（Love Actually）會是心水之一。以下就同大家講講幾件有關呢部戲嘅趣事，其中當然包括最經典的揭紙牌示愛。

《真的戀愛了》講述10段感情遭遇，有喜有悲有窩心有心碎，扣在一起成為一部經典電影。

4大刪減情節

最初劇本原來有14段關係，但因篇幅所限，其中4段被刪走，當中兩段仲已經完成拍攝。未拍嘅人物故事同一位坐輪椅嘅女仔有關，而另一段係講Band仔錄歌畀同班女神示愛，但原來對方跟鼓手早已搭上。至於已拍攝的劇情就關於一對面對飢荒嘅非洲情侶，以及擁有同性伴侶嘅女校長。

路雲雅堅遜戲份不多，但對劇情起重要作用。

戇豆原來係天使

戲中飾演百貨公司珠寶售貨員嘅「戇豆先生」路雲雅堅遜（Ronan Atkinson），原來其角色最初設定係天使！其中一幕佢協助小朋友Sam喺希斯路機場突破守衛追女仔後，接下來佢會蒸發消失，證明佢並非人類，但導演Richard Curtis覺得這設定太Over而放棄咗。

更多劇照

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呢一幕成為日後很多表白場面的「參考」。

示愛紙牌係演員真跡

戲中Andrew Lincoln愛上好友老婆姬拉麗莉（Keira Knightley），最後更上演一幕浪漫紙牌示愛戲碼，成為經典電影場面。據演員受訪所講，每一張紙牌都由佢本人親手寫，「我跟住美術部嘅鉛筆筆跡去寫，真係我親手寫！」

雖然示愛方式好浪漫，仲成為往後好多影視作品嘅借鑑，但其實好多影迷都唔鍾意Andrew同姬拉呢一對，事關姬拉已經有老公，仲「戀搞好朋友」當眾Kiss，根本就係偷食。

重溫經典一幕

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咁樣唔係出軌係咩？

紙牌示愛本來不存在？

導演透露Andrew Lincoln向姬拉麗莉示愛嘅方式曾經有5個方案，仲專登向每一位女同事徵詢意見，其中一個方案係男方在女方屋外花園擺滿玫瑰花，但頭4個方案都係換來女同事「妖妖」聲，最後先揀到紙牌示愛。

片尾嘅真實片段好Sweet。

片尾接機場面係真偷拍

雖然戲中並非每一段關係都有完美結局，但片末加插嘅路人機場接機畫面就夠晒溫馨。原來劇組真係於禁區外設置攝錄機，花了一星期時間去捕捉這些畫面，並非預先安排嘅偽偷拍。

作為觀眾睇到呢一幕，都戥曉格蘭特尷尬。

曉格蘭特最痛苦演出

著名影星曉格蘭特（Hugh Grant）於戲中飾演英國首相，與家傭展開一段浪漫故事。但原來曉格蘭特本人並不特別喜歡呢部作品。「我唔明《真的戀愛了》點解仲咁受歡迎，一到聖誕個個都會睇，都好嘅」，佢仲話其中一幕熱舞戲係佢拍過最痛苦嘅場面，頂自己唔順。