【復仇者聯盟4】幻視被殺兩次都唔使死？　或成拯救超級英雄關鍵

Marvel年度觸目電影《復仇者聯盟4》（Avengers：Endgame）還有3個月就正識面世，近日則為《驚奇隊長》（Captain Marvel）積極宣傳，當然有關復仇者的話題以然講不停，更有粉絲大膽推測其實幻視根本無死！

幻視今次有機會一個救全家！（劇照）

《復仇者聯盟4》的預告片已被Marvel迷睇到爛，不過近日有粉絲指出在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers：Infinity War）中，幻視的肉身雖然在魁隆的彈指之間變成了灰，但其實他有能力成為幫助擊敗魁隆，並且拯救化成灰的超級英雄的關鍵部分。

紅女巫和幻視一直躲避追擊，可惜最尾她還是要親自動手。（劇照）

對於大家的認知幻視在《復仇者3》中「死」了兩次，一次是女巫親自摧毀了心靈之石，一次是魁隆所為。但在新誕生的推理中，當紅女巫摧毀心靈之石時，導致幻視的身體同時爆炸，與此同時他已經死了。然而，當魁隆從幻視的頭上撕下心靈之石時，他的身體變成深灰色並且摔倒在地。

幻視或有機會透過心靈之石轉移自己的思想，從潛意識中影響魁隆！（劇照）

其實這個大膽的推測不是指幻視的身體存活下來，而是相信當魁隆將心靈之石從他額頭中拉出時，他能夠將自己的思想轉移到心靈之石當中，延續該理論的話，幻視可從潛意識中影響魁隆，並且化灰的超級英雄也有可能活着，只是存於靈魂之石或另類宇宙中。雖然這一切聽起來顯得相當牽強，不過這在Infinity Gauntlet漫畫系列中已有出現過。

不少Marvel迷都很想見到幻視跟緋紅女巫重聚一幕。（劇照）

在最初的漫畫中，魁隆的腦子被亞當術士篡改，他並沒有參加無限之戰，也很有可能不會出現在《復仇者聯盟4》中，因此要是羅素兄弟決定要沿着這條道路推進的話，那麼幻視將是成為接受這項工作的最好人選。此外，在上一部電影中已經鋪好了路，暗示幻視會變得跟以前完全不同。

根據變形俠醫解釋，幻視已是心靈之石的一部分，或許會成為致勝關鍵！（劇照）

而在無限之戰中，當黑豹的妹妹舒莉試圖找出安全地從頭部移除心靈之石的方法時，變形俠醫解釋他相信幻視已是心靈之石的一部分，部分是Ultron，部分是Tony Stark，部分是JARVIS，還有可能是其他東西，可能更強大，讓他可以沒有心靈之石而活下去。如果這個理論被證明是正確的話，這就可以證明幻視可以化身成為任何東西，甚至轉移到心靈之石當中。不過這個推測不涉及時間旅行一說，儘管這並不是真正的解說只是猜測，但也引起了不少Marvel迷的討論！