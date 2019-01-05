【紥職】陳偉霆吳浩康爭做龍頭　扮黑社會惹社團人士不滿？

「的士陳」陳偉霆（William）近年積極發展內地事業，出演不同的綜藝節目如：《熱血街舞團》、《中國夢之聲‧下一站傳奇》，又跟G.E.M鄧紫棋、韓國女團F(x) 成員宋茜、EXO前成員吳亦凡、鹿晗以及GOT7香港成員Jackson王嘉爾合作，除了綜藝，陳偉霆並沒有放下演戲的心，早前更超自信講出「我的演技不需要磨練」，觀眾們近日更可以回帶睇返7年前William出演《紥職》的演出！

William一早已練成特有喊功。（網上圖片）

早前William以內地劇《活色生香》一幕喊得得死去活來的演技，成為城中熱話！但原來他早在《紥職》中已有類似的表現，面對兄弟擋着刀手幫他保命後死亡，只能隔着鐵閘大叫大喊，就跟《活色生香》中一樣，不過是面對懷中的愛人死去而「爆喊」，當時有網民指William演技浮誇，嘲諷他重新詮釋了喊戲的演法。其後，William出席由小S（徐熙娣）主持的《姐姐好餓》中，他指自己患有乾眼症所以很難流淚，最長曾花半日時間培養情緒才流出真眼淚水。

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William着校服、戴眼鏡扮學生都有幾分宅男味道。（影片截圖）

在戲中，William需要由中學生演到做龍頭大佬，着校服、戴眼鏡兼梳起中分頭，不過自從讀完大學畢業後，還是決定要跟譚耀文「出嚟行」，做了「睇場」後自然身光頸靚，更在一次打鬥中為了保護衛詩雅而跟吳浩康（Deep）大打出手，互相爆粗，相信也是William較為突破形象的一次，可惜因為溫碧霞的出場令到他只能默默受打，兼硬食阿Deep一句「X你XX」同一巴掌。

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William跟Deep爭做龍頭大佬，兩人之間火藥味極濃！（網上圖片）

講起當時電影公司為了大造宣傳，將William跟Deep爭做龍頭大佬的戲搬到現實中，在香港旺區大貼兩人的海報拉票，誰知惹來江湖人士不滿，電影公司更收到電話「要求」搣走晒所有海報，不要搞亂他們的秩序！認真嚇人！

當時這張海報貼在旺角後，電影公司即時收到電話！（網上圖片）

同William爭做對頭的正是Deep！（網上圖片）