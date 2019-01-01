【水行俠】溫子仁拆解「亞特蘭提斯」之謎　耗時兩年創全新水世界

自從DCEU在2013年推出《超人：鋼鐵英雄》開始，在這5年內一共發行了其餘5齣作品，當中包括《蝙蝠俠對超人：正義曙光》、《自殺特攻‬：超能暴隊》、《神奇女俠》、《正義聯盟》及《水行俠》，可惜大多作品為人所詬病。然而，在上年年尾上映的《水行俠》終止了DC電影的劣勢，電影全球票房累積超過7.51億美元。 溫子仁成功為DC電影挽回不少分數，當中最為影迷津津樂道的是，莫過於他一手創造的「亞特蘭提斯」海底世界。那麼，究竟這個絢麗的海底世界，是如何創造呢？

導演溫子仁成功打造出全新的水底世界。（網上圖片）

《水行俠》導演溫子仁接受《The Hollywood Reporter》訪問時曾談到拍攝《水行俠》的過程，當時他表示因為電影涉及很多在水中的場景，而在水下拍攝是一件相當不容易的事。據了解，為了呈現最華麗的亞特蘭提斯予影迷欣賞，他耗時兩年打造出全新的海底世界。他續指出，在《水行俠》的水底世界跟從前的DC電影相差甚遠：「就像製作自己的科幻電影一樣，這是一個全新的海底世界，在實際上根本沒有人見過。」

所以當影迷在《水行俠》中看到海馬、鯊魚及鯨魚都成為士兵坐騎時，無限的想像力令整個海底世界頓時豐富起來，難怪溫子仁也指出：「你的想像力可以沒有極限，甚至創造出前所未見的東西。」最終，這成功創造了一個獨一無二的海底世界。

透過《水行俠》劇組的天馬行空的想起，成功構建出獨一無二的水世界。（劇照）

雖然創作空間可以無限大，但也要回到最基本的問題，就是能否拍攝得來。據了解，溫子仁亦曾透露在水下拍攝是一件相當不容易的事。那麼，劇組如何克服這困難呢？據了解，劇組透過真實特效裝置拍攝，雖然這讓整體拍攝增添了不少困難：「使用真實的特效裝置讓整個拍攝難上加難，而且還需要花更多拍攝時間。」

由於人在水中的動作會受到阻力及浮力的影響，所以與平時在陸上的動作有極大的分別，而拍攝水中動場面更是難上加難，溫子仁特別指出，劇組需要在開拍前，研究角色及物品在水中會如何移動，從而令演員在開拍時有模仿的依據。

這一幕動作場面戲，溫子仁透過蜘蛛攝影機，以一鏡到底方式拍攝。（劇照）

另外，在拍攝妮歌潔曼的第一場動作戲時，為了令呈現出較佳的拍攝效果。溫子仁索性把影棚的天花板拆掉，從而可以安裝行動較靈活的蜘蛛攝影機。最終，這一場戲雖然花了兩日時間才拍攝完成，但溫子仁表示：「能讓動作戲流暢地以一鏡到底方式展現出來，是一件非常令人有成就感的事。」

溫子仁利用一種名為「Dry for Wet」的拍攝手法，成功呈現出仿造水中的畫面。（Getty Images）

至於如何呈現出仿造水中畫面，據了解，溫子仁利用一種名為「Dry for Wet」的拍攝手法，透過使用煙機作背景，並配合適當的濾鏡及光影效果，最終製作出疑幻似真的水世界效果。而這種拍攝手法，就是跟吉拿域戴拖路拍攝《忘形水》的水底世界同出一轍。

。（劇照）

最後，電影中的終極武器三叉戟，劇組從大概二十種金色中挑選出一種，並經過數個月的時間才把此武器製作完成，可見劇組對於製作是一絲不苟。