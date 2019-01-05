六大香港賀歲片豬年強勢出擊　查案、搞笑、溫情任君選擇

還有不足一個月就到豬年，農曆新年除了拜年﹑逗利是﹑跟親朋戚友見面外，當然都少不了買飛入場看賀歲片。今年賀歲檔期相當熱鬧，當中不只有周星馳執導的中港合拍片《新喜劇之王》，對撼由劉青雲﹑張家輝﹑林嘉欣主演的《廉政風雲 煙幕》。仲有4部港味極濃的港產賀歲片，《你咪理，我愛你！》﹑《如珠如寶》﹑《玩轉全家福》及《恭喜八婆》亦不容忽視。看星爺作品﹑大卡士作品抑或本土小品情懷笑片？未決定好的不如趁新年未到，看完以下分析再入場支持吧！

青雲、家輝、嘉欣話電影能上到賀歲檔，對他們來說都是一個很特別的安排，對電影很有信心。

《廉政風雲 煙幕》由麥兆輝執導，莊文強﹑黃斌擔任監製，找來影帝影后級人馬劉青雲﹑張家輝﹑林嘉欣主演。電影以ICAC為主題，同時還有方中信﹑湯怡﹑陳家樂，以及特別友情演出的袁詠儀。

《廉政風雲 煙幕》找來劉青雲、張家輝、林嘉欣兩帝一后的「金三角」陣容，卡士相當強！

這次是劉青雲及張家輝繼《掃毒》後，相隔五年後再度合作。對於電影能夠排上賀歲檔都感到很開心，就算賀歲片通常以喜劇笑片為主，他們都表示對這部作品很有信心。麥兆輝導演表示「反腐倡廉」是電影《廉政風雲》的核心主題，電影講述了香港廉政公署一樁重要案件證人出逃英國，而負責案件之調查員需想盡辦法將其找回，卻不料在證人即將回港之際，整個事件出現了意想不到的波折。據知，這次的《廉政風雲》系列更已經構思好會拍成三部曲，包括《煙幕》﹑《黑幕》及《內幕》。

影帝影后雲集，賀歲片最大卡士一定是《廉政風雲 煙幕》。

星爺的作品《新喜劇之王》，絕對是賀歲檔其中一部大片。

20年前的《喜劇之王》真的非常經典，片中金句和情節都深入民心，不少影迷多年來都一看再看回味不斷。今年由周星馳執導的《新喜劇之王》，終於再回來跟大家見面，不少fans一聽到這個消息已經興奮不已。

周星馳今年帶着新作《新喜劇之王》，加入2019年賀歲片戰團，令不少粉絲大感期待。

不過，這次《新喜劇之王》的班底已經變了很多，星爺不像以前擔正演出，也沒有當年的莫文蔚和張栢芝。電影改由內地演員王寶強主演，其他主演名單也沒有正式公布。而從早前釋出的預告看來，「新張栢芝」很可能就是由內地演員鄂靖文演出。對於這個陣容，不少網民都表示有點失望。

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而其實據了解，原先星爺是打算在豬年推出《美人魚2》做賀歲電影，不過因為它的後製時間所需時間太長，所以最後神秘地拍了《新喜劇之王》，由前期到後製大概只花了三個月。不過，始終星爺的作品已經具有很大的吸引力，大家亦希望回味那些小人物努力追夢的故事，所以相信票房成績也會不錯。

《你咪理，我愛你！》是一部爆笑賀歲歌舞片，由樂易玲及曾志偉監製、王祖藍首次執導。

另外，今年由港人執導或者主演的純港產賀歲片，也認真算多，王祖藍首次執導的《你咪理，我愛你！》、林敏驄執導的《如珠如寶》、《玩轉全家福》及《恭喜八婆》等，港味濃烈的班底配港或情懷的故事，原汁原味的製作又會否更吸引到大家呢？

《你咪理，我愛你！》是王祖藍首次執導的賀歲片，數數手指他簡直是碌盡人情咭找了超過50位演員演出，包括有曾志偉﹑毛舜筠、王菀之、阮兆祥、楊詩敏、陳嘉佳 (細細粒)及余香凝等。

毛姐在這部戲中有很多個身分，其中一個都就是律師，據知她跟郭晉安也有對手戲。

據知，影后毛舜筠戲中有多個身份，是一名律師又是外母、中女、失婚婦人等。事關電影由13段愛情和親情的故事組成，不知道本土一點的小故事，會否比星爺的合拍片更能吸引觀眾入場呢？

《如珠如寶》今個新年參與賀歲片製作，請來張繼聰、王菀之、阿Bob等演員。

《如珠如寶》出品自林敏驄，由張繼聰、阿Bob(林盛斌)﹑王菀之﹑恬妞、林雪、吳耀漢等演出，講到戲中張繼聰同阿Bob，飾演嘅搞事孖寶，混入安憩老人院後發生連串事端，發生不少笑料！最重要的是林敏驄這次更力邀大哥洪金寶出山，大哥多年沒有拍攝香港電影，所以真的很難得。

《如珠如寶》中的老人院，幾名老人家加上院長(林敏驄飾)，看似瘋瘋癲癲，實際上個個都身懷絕技。

據知，開拍前，阿聰同阿Bob一起圍讀劇本時，齋talk個劇本已經令全場爆笑。相信大家對這兩位演員的搞笑能力都很有信心，再加上其他演員都是拍慣喜劇，喜歡新年看笑片的你一定不能錯過。

王菀之在戲中演老人院護士，最喜歡小鮮肉。

《如珠如寶》中林雪飾演成功商人，因小時曾被院長欺負懷恨在心，誓要奪取院長的老人院。但一班老人家原來都身懷絶技，誓要保住老人院這個家。

由彭浩翔首次執導的賀歲片《恭喜八婆》，一班演員包括有梁詠琪﹑陳靜﹑谷祖琳、梁洛施﹑林兆霞﹑陳逸寧﹑徐天佑﹑陳奐仁﹑楊柳青﹑郭奕芯等，陣容相當夠「八」。

彭浩翔導演的作品一向都很「貼地」，最熱最爆的話題也有提及，香港人沒理由不懂笑吧？

而且這部電影其實是兩部電影合體，有不少演員都是來自《低俗喜劇》及《春嬌與志明》班底。導演更找來四哥謝賢演出，相信四哥跟一班美女都會擦出不少火花。

《恭喜八婆》中陳靜依舊大騷身材，絕對很吸睛，電影未上映已經很有話題性。

《玩轉全家福》這部賀年電影由鄭欣宜﹑盧海鵬﹑林曉峰﹑林德信﹑邵音音﹑林明禎﹑阿牛（陳慶祥）等主演，講述盧海鵬跟一家人去旅行，二女蕭心（鄭欣宜飾）擔任擔任旅行社領隊，順理成章帶著家人去旅行，結果遇上各種千奇百怪的事情。一班搞笑演員為班底，電影明顯以輕鬆搞笑為主，又是另一部合家歡的電影。