【復仇者聯盟4】Marvel總裁致力防劇透　所有預告只用呢15分鐘

Marvel 10週年大片《復仇者聯盟4》（Avengers 4：Endgame）將會緊接在《驚奇隊長》（Captain Marvel）後上映，今日官方除了釋出《驚奇隊長》新片段外，Marvel Studio總裁Kevin Feige今日同時宣佈，漫迷看到的《復仇者4》所有相關宣傳片段，只會出現正片中前15至20分鐘內容！

Tom Holland就是劇透大軍中的其一要員！（網上圖片）

Kevin Feige在昨日（7日）舉辦的金球獎頒獎典禮紅地氈毯上親證有關傳聞，他指出Mavrel跟以往的電影一樣，特別是《復仇者4》，在萬全的保密工作之下沒有洩漏任何一個秘密，過程中相當刺激，同時大讚迪士尼是世界上最好的營銷團隊。漫迷有記得Marvel為了保密，會發放假劇本給參演的演員，就是怕了他們時常一個不小心說漏嘴就劇透了嗎？雖說對此會令漫迷很難猜測劇情，不過被猜測到的話，故事的趣味性不就大大減少了嗎？而且讓漫迷們在看正片播出，多多燒腦幻想不同的故事劇情也同樣有趣！

在奇異博士講出「We are in the endgame now」其實已經有不少人猜到「Endgame」就是《復仇者4》的片名。（網上圖片）

去年4月曾有幕後工作人員爆料，指今次《復仇者4》的片名為（Avengers 4：Endgame），而在《復仇者聯盟3：無限之戰》（Avengers 3：Infinty War）中，奇異博士同樣有句台詞爆出《復仇者4》戲名，他當時講出「We are in the endgame now」而在正式公開副標題之前，其實已經有不少人猜測「Endgame」就是《復仇者4》的片名，直到今日Kevin Feige終於首度證實在很早之前已經確定「Endgame」這個副標題，所以說Marvel的伏筆都是早早鋪好路！