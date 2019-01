Marvel Studios首辦香港馬拉松　播18部經典為《Marvel隊長》造勢

鐵定3月6日上畫的《Marvel隊長》(Captain Marvel),被視為Marvel電影宇宙(Marvel Cinematic Universe)下階段的重頭人物,為隆重其事,Marvel香港舉行全港首個《Marvel Studios 10周年電影馬拉松》,讓一眾粉絲可在戲院重溫18部經典,並迎接《Marvel隊長》的來臨。不過心水的粉絲會計到,自2008年《鐵甲奇俠》(Iron Man)起計,Marvel Studios應該有21部作品才對,到底點解會少了兩部戲,又是哪兩部戲「消失」呢?

Marvel隊長作為下階段的重要人物,有個具體面的華麗登場是必需的。(劇照)

先看看馬拉松「路線圖」,雖說是馬拉松,但非一口氣睇晒18部那麼誇張,而是分8日,每日最多睇3齣,可謂「輕鬆跑」。

馬拉松「路線圖」

「起跑日」2月 15日 (星期五)

1. 美國隊長:復仇者先鋒(Captain America: The First Avenger)

第2日 2月 16日 (星期六)

2. 鐵甲奇俠 (Iron Man)

3. 鐵甲奇俠2 (Iron Man 2)

第3日 2月 17日 (星期日)

4. 雷神奇俠(3D) (Thor)

5. 復仇者聯盟(3D) (The Avengers)

6. 鐵甲奇俠3 (Iron Man 3)

第4日 2月 23日 (星期六)

7. 雷神奇俠2:黑暗世界 (Thor: The Dark World)

8. 美國隊長2 (Captain America: The Winter Soldier)

9. 銀河守護隊 (Guardians of the Galaxy)

第5日 2月 24日 (星期日)

10. 銀河守護隊2 (Guardians of the Galaxy 2)

11. 復仇者聯盟2:奧創紀元 (Avengers: Age of Ultron)

12. 蟻俠 (Ant-Man)

第6日 3月 2日 (星期六)

13. 美國隊長3:英雄內戰 (Captain America: Civil War)

14. 奇異博士 (Doctor Strange)

15. 黑豹 (Black Panther)

第7日 3月 3日 (星期日)

16. 雷神奇俠3:諸神黄昏 (Thor: Ragnarok)

17. 復仇者聯盟3:無限之戰 (Avengers: Infinity War)

18. 蟻俠2:黃蜂女現身 (Ant-Man & The Wasp)

「衝線日」3月 6日 (星期三)

19. Marvel隊長 (Captain Marvel)

《新變形俠醫》雖然是Marvel Studios第二部作品,亦有齊彩蛋,可惜經常成為被剔除的一部。(劇照)

消失的《新變形俠醫》及《蜘蛛俠:強勢回歸》

睇睇名單,不難發現有兩部同屬Marvel Studios被DC沒份「一齊跑」,分別是愛德華諾頓(Edward Norton)主演的《新變形俠醫》(The Incredible Hulk/2008),以及湯賀倫(Tom Holland)主演的《蜘蛛俠:強勢回歸》(Spider-man︰Homecoming/2017)。

新一集蜘蛛俠與鐵甲奇俠關係緊密,被剔走有點可惜,不過理由好明顯是版權問題,事關該片是Marvel Studios跟Sony Pictures合作,對家不讓自己個仔「參賽」贈慶都好正常。至於《Hulk》,一來主角去到《復仇者聯盟》時已經換角,二來早前由Marvel公布的官方時間線,這套《新變形俠醫》同《蟻俠》皆被剔走,所以今次繼續「消失」也不太意外。