《Marvel隊長》未上映先轟動　北美預購票房直逼《無限之戰》！

《Marvel隊長》(Captain Marvel)在國外Fandango售票網站開放預購的24小時內,已經成為全Marvel電影宇宙MCU系列預售票成績第三高的作品!由貝兒娜森(Brie Larson)主演的本片即將進入宣傳期的最後階段,粉絲們的期待程度也越來越高。《Marvel隊長》不僅將是MCU首部女性主角的英雄個人電影之外,還將為觀眾介紹緊接在後的《復仇者聯盟4》(Avengers: Endgame)中,帶來直接影響的關鍵角色:Carol Danvers。

MCU首部以女性為主角的超級英雄電影《Marvel隊長》北美預售成績超驚人!(Facebook)

Carol Danvers漫長戰鬥的開端

雖然目前Carol Danvers尚未正式在MCU系列作品中登場,但她似乎將會是全系列中,服役時間最長的一位英雄。她的個人電影將會談到她在90年代的起源故事,跨越了20年的時間,最終將在《復仇者聯盟4》登場。

日前外媒EW所發佈的一系列《Marvel隊長》劇照中,Carol Danvers的90年代造型(貝兒娜森飾)。(EW)

可能你還未在MCU系列中看到這位角色的身影,但《復仇者聯盟:無限之戰》(Avengers: Infinity War)的片尾,已經為她的登場埋下重要伏筆:觀眾在最後一刻看到了Nick Fury的呼叫器顯示出她的符號。而迪士尼的宣傳動作不斷,除了繼續釋出各種全新片段之外,甚至還開放不少媒體前往片場參觀。

Nick Fury的呼叫器顯示出Marvel隊長的符號。(劇照)

而日前最新的行銷宣傳活動中,迪士尼不但公開全新電影海報,同時也宣布《Marvel隊長》電影預售票已在北美正式開賣。

預購成績驚人,成粉絲熱度觀測器

各種宣傳都建立起影迷對《Marvel隊長》的期待程度,而Fandango售票網也證明了努力宣傳都會有回報,在它們宣布開放預購的24小時內,《Marvel隊長》的預購成績幾乎已經超越了MCU的所有電影,僅次於《黑豹》(Black Panther)以及《無限之戰》,成為MCU系列在Fandango網站電影預售票成績第三高的作品。

類似的情況也發生在Atom Tickets售票網站上:「《Marvel隊長》在Atom Tickets預售票開放的24小時內,售票成績就已經超越了許多Marvel電影,包含《死侍2》(Deadpool 2)、《蟻俠2:黃蜂女現身》(Ant-Man and The Wasp)、《黑豹》以及《毒魔》(Venom) 等。這真的是個傑出的成績,特別是目前距離電影上映還有整整兩個月的時間。雖然《復仇者聯盟:無限之戰》依然是24小時銷售紀錄的最高保持者,但該片是在正式上映前42天才開放預售票的,所以看來《Marvel隊長》很有機會能夠成為Atom Tickets預購表現最高的Marvel電影。」

《Marvel隊長》預購成績驚人。(劇照)

電影預購成績能夠如此快速地超越前18部MCU電影,這對《Marvel隊長》來說是個非常有驚人的開端;話雖如此,透過預售票銷售追蹤電影的表現,近年來已經漸漸成為一種熱門常態了,這也讓迪士尼更加投入在電影預購的宣傳工作當中。但整體來說,這對於《Marvel隊長》電影的意義其實還不明朗,因為接下來每年都有可能出現打破這項佳績的作品。

《復仇者聯盟:無限之戰》依然是24小時銷售紀錄的最高保持者。(劇照)

Fandango網站並未公開《Marvel隊長》與《黑豹》、《無限之戰》兩部電影之間的銷售差距,不過後兩部電影,上映時的第一個周末票房都在北美創下2億美元的驚人成績,並輕鬆在全球創下10億美金的紀錄。就算這些數據並不在範圍中,但預購紀錄的確能證明影迷對於MCU的下一部電影興趣相當高。

《黑豹》輕鬆在全球創下10億美金的票房紀錄。(劇照)

《Marvel隊長》與Marvel電影宇宙各英雄故事的連結

已購買《Marvel隊長》電影票,或是打算在上映時前往戲院觀賞的的粉絲們,都將親眼目睹這個系列將與更加龐大的宇宙之間出現連結。無論是Nick Fury或是《銀河守護隊》(Guardians of the Galaxy) 的Ronan the Accuser,這些熟面孔也都會在本片中再度登場。

Ronan the Accuser將於《Marvel隊長》再度現身。(劇照)

另外,不少消息指出本片也將與無限寶石(Infinity Stone)有所關聯。這部電影也有可能將會透過《Marvel隊長》電影中的事件,為MCU未來的故事發展鋪路,像是「Secret Invasion」……等大事件。在與MCU系列的緊密連結,以及首位女性主角的超及英雄故事光環之間,《Marvel隊長》給了粉絲們許多值得期待的理由,至少從目前的預購成績就已經能證明這點了!

《Marvel隊長》將於2019年3月6日於香港上映。

