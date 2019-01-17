Marvel籌備拍《Young Avengers》　2個角色率先在《復仇者4》登場

Marvel籌備10週年電影早早就已經以《復仇者聯盟》（Avengers）來鋪路，建立漫威電影宇宙（MCU），不過當《復仇者聯盟4》（Avengers：Endgame）上映之際，同時意味着10年MCU也將告一段落，但並不代表就此結束，有消息傳出Marvel即將開啟全新第4階段，更已為《Young Avengers》籌備劇本，意味這群超級英雄的下一代將會在未來扮演非常重要的角色，同時跟《復仇者聯盟4》接軌！

《Young Avengers》將接軌《復仇者聯盟》，不少經典角色都會有年輕版！（網上圖片）

據了解，有相關人士向《We Got This Covered》證實，Marvel現正開發新的復仇者聯盟電影，主要角色將會是漫畫中的年輕復仇者成員，換句話說就是現任超級英雄的下一代！當中包括蟻俠女兒Cassie Lang、鷹眼後代Kate Bishop、變型俠醫後代Hulkling、鐵甲奇俠後代Iron Lad、美國隊長後代Patriot、緋紅女巫跟幻視的後代Wiccan和Vision等人。

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蟻俠囡囡Cassie Lang將會在《復仇者4》中，跟復仇者一眾成員對抗魁隆。（網上圖片）

雖然早前有消息爆出蟻俠囡囡Cassie Lang將會由16歲女演員Emma Fuhrmann出演，兼會入選《復仇者4》，事關蟻俠個女《蟻俠2》中已有不少關鍵戲份，未知在《復仇者4》中，會否在復仇者一眾成員透過時間旅行後，見到長大了的蟻俠囡囡Emma Fuhrmann，幫助爸爸對抗魁隆。此外，有指鷹眼囡囡同樣會在《復仇者4》出現，證明將會跟《Young Avengers》完美接軌。

Emma Fuhrmann

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早前一名外國插畫設計師為Katherine Langford飾演的「女鷹眼」繪圖，圖中的她身穿紫色外套、背上紫色弓箭和戴上紫色墨鏡，跟原版漫畫還原度頗高。（網上圖片）

早前已有消息指，出演《漢娜的遺言》（13 Reasons Why）的Katherine Langford加盟Marvel，引來不少粉絲猜測她的角色就是鷹眼囡囡Kate Bishop，她同樣是《Young Avengers》成員之一，因為箭術了得承繼了鷹眼之名，剛好鷹眼Jeremy Renner因傷辭演《復仇者聯盟3：無限之戰》，今集則以全新角色浪人（Ronin）回歸外，更會帶埋囡囡Kate Bishop登場！

Katherine Langford