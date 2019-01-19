Marvel侵權？　未經同意以森姆積遜做藍本創造角色：Nick Fury

想必各位探員＝正在閱讀這篇文章的你，對森姆積遜（Samuel L. Jackson）這位影星都不陌生吧？2008年電影《鐵甲奇俠》（Iron Man）中，他在該片片尾正式以Nick Fury的身分首度登場，在那之後，已有7部MCU Marvel電影宇宙的電影都能看到他的身影，這位角色接下來也將出現在《Marvel隊長》（Captain Marvel）、《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）以及《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）中。

Nick Fury與Tony Stark。（劇照）

森姆積遜：Nick Fury長得真的跟我很像，真的很像！

森姆積遜在《The Tonight Show with Jimmy Fallon》節目中，親口透露他之所以會選擇簽約演出Nick Fury這個角色的緣由：因為原作漫畫《Ultimates》系列中的Nick Fury，就是以森姆積遜本人為藍本所描繪的角色。

Dr Pym：「誰最適合扮演你呢？」

Nick Fury：「當然是森姆積遜先生，Dr Pym，這答案絲毫不需要爭論。」

「我還是常常會買漫畫來看，我是洛杉磯的一間漫畫店Golden Apple的常客，某天我在那間漫畫店的貨架上看到了Marvel《Ultimates》系列，而我的反應是『哇！這傢伙長得好像我喔』，所以我開始讀那個系列，因為Nick Fury長得真的跟我很像，在我讀的時候，看到他在漫畫中被問到『好啦，如果他們要把我們的事蹟拍成電影，你希望由誰來演你？』然後Nick Fury則回答『森姆積遜』，我的反應則是『我可沒有答應任何人說可以在漫畫中使用我的肖像權喔』。」森姆積遜回憶着。

Mark Millar與Bryan Hitch繪製的Marvel漫畫《Ultimates》中所登場的Nick Fury（右）。（漫畫截圖）

曾一度要告Marvel《Ultimates》的森姆積遜？

Marvel漫畫《Ultimates》系列最初在2002年推出，帶來了全新版本的復仇者聯盟，為成員們帶來更加現代的風格。其中最成功的部分，便是將Nick Fury描繪成一位猶如森姆積遜那樣鮮明的形象，正如同森姆積遜演出過的眾多角色，漫畫《Ultimates》版的Nick Fury也有着一種暴躁又迷人的獨特個性。

Nick Fury在Marvel漫畫《Ultimates》中的樣貌，是否讓人感到似曾相識？（漫畫截圖）

森姆積遜：「所以我立刻聯絡了我的經紀人，並告訴她：『這個Ultimates到底是怎麼回事？』」

她回答：「那是什麼？」

森姆積遜說：「是漫畫啦，他們用了我的肖像，還在電影中推薦我演這位角色。」

她回答：「讓我跟他們聯絡一下。」

森姆積遜繼續分享着：「所以她聯絡了Marvel，而他們向我的經紀人表示：『這個嘛，我們的確正在籌劃要推出這些電影，如果一切順利的話，我們希望森姆積遜能演出這位Nick Fury』，而我的反應是『真的假的？』」

我們所熟悉的Nick Fury與森姆積遜的同步率如此之高不是沒有原因的。（劇照）

美漫經典角色：Nick Fury數十年來的改變與成長

早在1998年，這位角色就已擁有個人專屬主題的電視電影：《Nick Fury: Agent of Shield》；而無論是森姆積遜演出的版本，或是原作漫畫系列中所描繪的Nick Fury，都為這個美漫經典角色帶來全新的演繹方式。

「Nick Fury」一角竟以森姆積遜做藍本，點圖欣賞更多劇照▼

+ 5 + 4 + 3

而森姆積遜也表示：「編劇Mark Millar以及英國漫畫家Bryan Hitch曾以某位演員替這位角色帶來轉變，你猜是誰？那就是David Hasselhoff。David Hasselhoff曾經一度飾演過Nick Fury，這位角色一路下來的改變幅度真的很大。」

Nick Fury曾經由David Hasselhoff飾演。（電影海報）

完整的訪談片段可以在《The Tonight Show with Jimmy Fallon》的官方影片親眼目睹▼

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【本文由「電影神搜」授權轉載。】