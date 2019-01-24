【新喜劇之王】周星馳快閃《LoL》冠軍直播　預告下部電影拍電競

如果周星馳問大家「今個新年大年初一有咩做？」標準答案一定係睇星爺最新作品《新喜劇之王》啦！昨日（23日）星爺現身內地媒體熊貓直播《iG ×新喜劇之王》，跟《英雄聯盟LoL》S8世界賽冠軍iG電子競技俱樂部的隊員見面兼短談。

其實在房間的牆上貼滿了《新喜劇之王》的海報，大大印證了星爺會現真身，最終真的沒有令人失望。（網上圖片）

「小姓周」

iG電子競技俱樂部的隊員率先現身直播間，其實他們早有聽聞星爺只是「有機會」到訪，但消息一出即時令他們緊張不已，隊伍由中、韓選手組成，星爺在中、韓兩地都極具影響力，當他們見到星爺真身時，都非常緊張，其中主力Rookie坐在星爺旁邊已經緊張得說不出話，當星爺問：「怎麼稱呼？小姓周。」Rookie反問：「我要介紹自己嗎？我是iG選手的Rookie，我是韓國人。」星爺聽畢，驚訝了一下問：「你是韓國人嗎？」其後更表示光看樣子是看不出來，更笑說普通話都比自己講得更好。

聊天期間，星爺多時鼓勵iG成員不斷向前，似是擔任起心靈導師的角色。（網上圖片）

有如年輕的自己

在閒談期間，星爺發現這班選手跟年輕時自己的經歷也有相似之處，感嘆他們一路走來也是不易，因為初時起步皆不被別人看好，家裡也不支持自己，但是靠着自己對電影的熱愛，最終堅持到最後獲得了成功。iG選手每天從下午1點開始練習到晚上10時，其後為自由練習時間，直至凌晨3時至4時才會睡覺。星爺聽後反問：「那麼你們身體會不會變得不好啊？」Rookie回應：「我們還年輕啊。」就此星爺對iG選手的故事非常感觸，更表示以後可能會拍一部關於電競的電影！

iG的奪冠之路跟星爺主演的《喜劇之王》劇情很相似。（影片截圖）

努力！奮鬥！無得頂！

其實在雙方互助宣傳下，效益還是很高的，當然不少人是衝着看星爺而加入直播，最後星爺半宣傳半搞笑問Rookie：「我要問你一個問題，你大年初一你要去做怎麼事情？」不過作為韓國人的Rookie可能沒聽明白，當場呆了，而旁邊的隊員幫忙回應：「大年初一肯定大家要一起，帶上親朋好友包場看《新喜劇之王》！」然後星爺也非常謙虛連忙道謝後，講到「大年初一要看《新喜劇之王》之外」時，自己也忍不住笑了出來，他即場再次恭賀iG的成員，更以國語「無得頂」（沒得頂）來形容他們，雖然翻過一座山會有一座更高的山，反正就是繼續努力，跟星爺所說的「努力！奮鬥！」同出一徹。

今個大年初一記得支持星爺，入場睇《新喜劇之王》！（網上圖片）

其實星爺件衫寫住「我養你啊」，正是出自《喜劇之王》尹天仇的經典對白。（網上圖片）