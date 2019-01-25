《鐵甲奇俠》曾一度胎死腹中？Kevin Feige：冇佢就冇復仇者聯盟

Marvel工作室總裁兼Marvel電影宇宙（MCU）的大佬：Kevin Feige表示，他曾經一度為2008年的《鐵甲奇俠》（Iron Man）電影感到相當擔心。該片是Marvel工作室的第一部作品，同時也是創造出整個MCU系列的開路先鋒，當時Kevin Feige曾十分擔心《鐵甲奇俠》無法順利在院線上映。

這真是個超乎現實的發展，某方面來說也十足令人滿意。另一方面，以我們開始時的狀態來看，這一切至今仍然令人難以置信。 Kevin Feige

Kevin Feige告訴外媒Variety，他旗下的這間工作室目前已經隸屬於迪士尼，並推出了超過20部全球熱門的高票房大作。

「許多年前，我也曾經一度不太確定《鐵甲奇俠》是否能夠順利在電影院上映。當時對我來說，整個《復仇者聯盟》計畫只不過是個不切實際的幻想罷了。而到了《復仇者聯盟》真的推出之後，我開始思考『好啦，那接下來該怎麼走呢？』」Kevin Feige表示。

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昔日瀕臨破產，如今獨霸一方

1996年Marvel申請破產，導致他們必須要賣掉旗下多位超級英雄角色的電影翻拍權，其中《蜘蛛俠》（Spider-Man）賣給了Sony，而《變種特攻》（X-men） 和《神奇4俠》（The Fantastic 4）則賣給了Fox，至於《幽靈刺客》（Blade） 則到了New Line的手中。

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在那之後，Marvel曾迎來一波漫改電影的淘金熱，2000年代初期他們一口氣推出了《變形俠醫》（Hulk）、《夜魔俠》（Daredevil）、《The Punisher》等電影作品，每一部電影都帶來了截然不同的成果──但這些作品僅為Marvel帶來微薄的收益，導致Marvel必須要重新檢視一切計畫，並探索持續發展旗下內部角色故事的新方向。

MCU將持續擴張。（網上圖片）

從《鐵甲奇俠》到現在的Marvel電影宇宙

在向Merrill Lynch貸款，並成立旗下的獨立電影工作室之後，Marvel工作室與發行商Paramount結盟，推出旗下的第一部電影作品，它以除了Marvel漫畫粉絲之外鮮少人知的角色為主角──那就是叛逆的花花公子超級英雄Tony Stark，更具風險的是，他們還找來了當時在螢幕下惹出各種麻煩的Robert Downey Jr.來主演這部電影。

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《Marvel Comics: The Untold Story》作者：Sean Howe曾經向BBC表示：「這個計畫最有趣的部分，就是Marvel將角色的版權當成了抵押品，如果當時《鐵甲奇俠》沒有成功，他們將必須要放棄更多旗下的角色版權，將他們轉交給投資商。」

如Sean Howe所述，這無疑是一種豪賭，因為當時他們抵押的角色包含了整個《復仇者聯盟》，如果失敗的話，MCU系列的計畫就會徹底泡湯。

從2008年的《鐵甲奇俠》到2018年的《復仇者聯盟3：無限之戰》。（劇照）

後來的發展如你所熟悉的，這部由Jon Favreau執導的《鐵甲奇俠》電影，最終創造了出乎意料的成功，在全球創下了超過5億美金的票房佳績，而當森姆積遜（Samuel L. Jackson） 飾演的Nick Fury在片尾登場告訴Tony Stark他屬於一個「更加龐大的宇宙」時，也讓觀眾了解Marvel對這部電影有着更浩大的野心。

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後來，Universal繼2003年李安執導的《變形俠醫》後，於《鐵甲奇俠》上映的 2008年推出全新的《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）電影，並讓Tony Stark出現在電影片尾片段中，藉此擴展了這個共通電影宇宙的連續性。

《新變形俠醫》劇照

Kevin Feige告訴Variety：「我認為在接下來的幾百年內，再也沒人能夠以Marvel工作室的方式打造出另一個類似的電影工作室，但回過頭來看，這真是一種非常有效益的方式。當時除了華納兄弟以及迪士尼之外，我們幾乎與業界所有片商都合作過，所以我們了解上層的內部運作狀況，並從中學習到許多重要的經驗。當時我們也認為這些都是讓我們知曉如何推出電影的良好範例。但那時的結果或許並不是很好，所以我們最終妥善利用了2008年的金融危機，並受到了Merrill Lynch的資助，當時Avi Arad以及David Maisel統整了10位角色的版權，並抵押貸款了5億美金。對此我感到相當興奮，因為當時我已準備好要接下一切的創意決定權。」

《復仇者聯盟4》劇照

Marvel工作室十年有成，MCU開啟第四階段

2018年，Marvel工作室歡慶10週年紀念，並在《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）推出後，讓整個系列的全球累積票房正式突破了170億美金，也創下了連續20次新作甫推出便獲得當週票房冠軍的紀錄。在納入迪士尼之後，Marvel電影宇宙也成為了迪士尼旗下第一個在北美地區累計票房超過50億美金的系列。

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在Kevin Feige的帶領下，我從不受歡迎演員名單的榜首，一路走到了富比士清單的前段班。 Robert Downey Jr.

日前，Robert Downey Jr.於美國製片公會獎（PGA）上如此表示，而Kevin Feige則獲得了該公會獎中，「David O. Selznick成就獎」的榮耀。

Marvel工作室接下來將推出的作品，包含了將於香港自3月6日起上映的《Marvel隊長》（Captain Marvel）、4月26日的《復仇者聯盟4》（Avengers: Endgame）；而與Sony合作的《蜘蛛俠：決戰千里》（Spider-Man: Far From Home）則預計在7月4日上映。

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