【魔法保姆】與艾美莉賓特面和心不和？　傳奇影后拒客串有原因

今年農曆新年莆期，迪士尼端出備受各方矚目、超過半世紀前轟動全球的經典家庭電影《歡樂滿人間》（Mary Poppins）續集《魔法保姆》（Mary Poppins Returns），由於客觀因素，當年以《歡樂滿人間》奪得奧斯卡影后的茱莉安德絲（Julie Andrews）無法再擔任女主角，由艾美莉賓特（Emily Blunt）接手扮演「魔法保姆」Mary Poppins。劇組曾力邀茱莉安德絲客串，她予以婉拒，竟然被八卦雜誌指為「不滿成名角色被取代，不願為晚輩跨刀」堅持她本人才是Mary Poppins的唯一銀幕化身。

《魔法保姆》在《歡樂滿人間》上映的半世紀之後才出現，很難再由首集主角繼續主演，不過《歡樂滿人間》男主角Dick Van Dyke還是在片中客串了關鍵角色，茱莉安德絲卻沒有答應，反而還替在美國與《魔法保姆》同期上映的《水行俠》聲演其中一個動畫角色，難免讓外界產生聯想。八卦雜誌認為茱莉安德絲不希望自己的成名角色由另一位女星接棒，更討厭有人拿她和艾美莉賓特比較，當《魔法保姆》在美國上映時票房不敵《水行俠》，茱莉安德絲心中暗喜、幸災樂禍，覺得這是觀眾比較喜歡她勝過艾美莉賓特的明顯表徵。

茱莉安德絲被視為唯一的「Mary Poppins」，點圖重溫劇照▼

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八卦雜誌這樣描述，讓茱莉安德絲顯得勁小氣、沒有前輩的寬厚風範，其實她這樣子的傳奇巨星，在影史上的地位無法抹煞，真的不需要和晚輩爭風吃醋。她本來是覺得若自己出現，觀眾的注意力會被拉走，艾美莉賓特很難樹立屬於自己的「Mary Poppins」形象，茱莉安德絲原是不想分走艾美莉賓特的風采，竟然被講得很難聽，好在艾美莉賓特一再強調茱莉安德絲對《魔法保姆》充滿祝福，一直對她們抱持鼓勵的態度，不會被八卦新聞破壞彼此的關係。

艾美莉賓特接捧演出經典角色「Mary Poppins」，搶先欣賞劇照▼

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