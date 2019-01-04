【葉問外傳：張天志．影評】一個打十個先好睇？張晉演活貼地英雄

整個《葉問》系列開展而來，故事已有多變，雖說黃秋生的《葉問：終極一戰》應當才是這位大師的真實面貌，避世且感情豐富，與兒子葉準之間的關係，甄子丹所主演的《葉問》系列則將他化身為一名好好先生，武功高強，但他的武德更高，願意以德服人，這才是真正的一代宗師。然則《葉問》系列的其他武學宗師一如金山找等人還未有獨立電影，直至《葉問3》才登場的張天志變成了主角，我卻覺得這是最好的選擇。

原因無他，因為張天志不是完人，他空有一身功夫，但是出身卑微，性格暴烈，他比葉問還像個人，也是這個角色這麼討人喜歡的原因。

《葉問3》才登場的張天志變成了主角。（劇照）

《葉問3》其實不盡優秀，不過卻成功塑造出了張天志（張晉飾演），我們看到這個鬱鬱不得志的武學宗師只能躲居幕後，甚至可以為錢成為地下拳手，他有最低的道德底線，不過對他而言最重要的還是兒子，他根本不在意香港是否有惡霸、富商魚肉鄉民，他只想保護他的兒子，張晉那張不動聲色，實則情緒洶湧的表情也是極佳的代表，這部電影給了他一個很好的開頭，平日毒販與酒家女之間的紛爭，他可一點也管不着，誤闖戰局原本想要就此離去，沒想到這一幫暴徒弄壞了他要買給兒子的生日禮物，徹底將他惹怒。

張晉扮演的張志角名符其實是名鐵漢柔情的好男人好爸爸。（劇照）

看到這裡我不免拍手叫好，對，這就是張天志，這是他與葉問之間的差別，張天志完全沒有大愛可言，但他愛自己兒子勝過一切。

只可惜故事很快轉回《葉問》系列的套路，繼續回歸到對抗外來的壓迫者以及惡霸，整個系列的反派除了《葉問》的日本將軍之外，其實都過於刻板化，身懷絕技的外國流氓們，每次在打鬥中都喜歡刻意羞辱中國人，激起主角的民族情感，但也顯得刻意，彷彿這樣就能揚威，殊不知中國的民族意識應該有更多的展現意識，我們能看到李安以及張藝謀在詮釋中國古典美學時的獨到之處，相較於《張天志》的過於娛樂化，則顯得略為套路了。

《葉問外傳：張天志》很快轉回到《葉問》系列的套路。（劇照）

張天志到後來變成了葉問，不堪被美國大兵羞辱，進而弄壞對方的手錶，但這其實不是張天志應當有的性格，畢竟他早就可以為了兒子，去打黑拳賺錢，也可以執拗為了武學宗師的名號到處挑釁，他充滿執念，為了讓自己兒子過上最好的生活，他什麼都做得到，因此被羞辱一段戲，實在不像是張天志應有的性格，他原本就是出身草莽，能屈能伸，又不是葉問原本是富家少爺，為何會這麼糾結於民族情感呢？

但有好幾場戲，我們還是可以微微看到電影裡面的光芒，一如在香港大街上的霓虹招牌對打，好看歸好看，但原本戰鬥力極弱的這群小嘍囉，一站上招牌之後竟也一個一個成為跑酷（Parkour）高手，身手不輸張天志，但這段戲讓我想起《一代宗師》裡面那段，章子怡抬頭看着所有招牌感嘆說出「這就是武林啊」，或許張天志這樣的武打戲，也是展示另一種武林。

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另一場則是張天志與反派Owen Davidson（Dave Bautista飾演）的關係，張天志突然喊出那句「我不是當英雄，我是來揍你的」，才赫然讓人想起，對啊，這個人是張天志，其餘部分都與葉問的重疊太多，就連他最後使用詠春權的配樂都要用「葉問」的專屬配樂，由日本配樂大師川井憲次所譜寫的一段，似乎就代表張天志順利跟隨葉問的武德思想，但這不是我們要看的啊，我們要看的應該是張天志的粗暴及真誠。

畢竟，這才是我們進戲院的主因。

Dave Bautista扮演《葉問外傳：張天志》反派Owen Davidson。（劇照）

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