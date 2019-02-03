【雷神】基斯咸士禾夫孖老婆搞健身App　自爆差啲做唔成超級英雄

一說起基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），相信大家第一時間必定想起「雷神」。雷神是Marvel電影世界（MCU）最受歡迎的角色之一，擁有3部獨立電影及參與4部復仇者聯盟電影，是整個MCU的其中一個靈魂人物。 然而，近日你出席活動宣傳旗下健身程式時，公開透露原來在成為雷神之前，幾乎放棄再做演員，究竟什麼事令他有這想法呢？

基斯咸士禾夫推出健身App「Centr」，還以自己做生招牌吸客。（網上圖片）

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基斯咸士禾夫為了演好雷神，一直保持健碩的身型，日子有功之下，最近索性以自己做生招牌，推出全新健康App「Centr」。除了有專業指導及教學影片外，基斯亦親身上陣，保證用家會成為下一位雷神，擁有完美的身型。基斯亦會於App中分享和妻子Elsa Pataky私底下的養生之道，而且更找來著名健身教練Luke Zocchi擔任顧問。

基斯咸士禾夫孖老婆Elsa Pataky 齊齊搞健身App，分享健身心得。（網上圖片）

基斯擁有今時今日的成功，過程並非一帆風順，他也曾經迷失，還一度想過放棄演藝事業。當年只有19歲的基斯立志當演員，接演了劇集《Guinevere Jones》，之後兩年間分別客串了4套澳洲劇集，包括《Neighbours》、《Marshall Law》、《The Saddle Club》及《Fergus McPhail》，可惜發揮空間有限。

直至2009年終於獲得現身大銀幕的機會，在《星空奇遇記》（Star Trek）中飾演George Kirk，即主角卻克船長的父親。而當基斯咸士禾夫也以為守得雲開時，他再次發現原來離成功還有好遠的路，他還為自己定下最後限期，如果在限期前未能成功，他就會放棄他最愛的演藝事業。

基斯咸士禾夫與西班牙模特兒Elsa Pataky結婚後，兩人不時一同出席活動。（網上圖片）

基斯早前接受訪問表示：「我準備離開，雖然我很喜歡演戲，但當時首要做的事，就是要幫父母房子還清欠款。」他續指出，當時曾經問過爸爸能否還清房子欠款，但父親一句話直插他心坎：「老實說，可能永遠還不清。」當時澳洲人普遍也是這樣，但基斯希望能改變命運，他不斷積極試鏡，但奈何足足8個月，都未能獲得演出機會：「我越來越焦慮，根本沒法釋放出應有的能量。由初時在試鏡時，說服自己要把握每次機會，變成說服自己不要這麼緊張。」

基斯咸士禾夫有份演出《屍營旅舍》，未知大家對此電影有印象嗎？（網上圖片）

最後基斯終於找到應對方法，他把成功不聚焦在個人，而是整個家庭，當時他面對最後一次試鏡機會時跟自己說：「我還有一次試鏡，為房子而努力，想著除了自己以外的其他原因。」最終他接連獲得3套電影的演出機會：「首先是《屍營旅舍》（The Cabin in the Woods），之後是《追擊赤色風暴》（Red Dawn），到最後是《雷神奇俠》（Thor）。」又一次證明，堅持都最後才會成功。