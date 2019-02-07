【喜劇之王】李思捷成全能藝人　甜筒輝：3次合作無受過周星馳氣

周星馳最新賀歲片《新喜劇之王》公映在即，不少星爺迷都會拿此來跟舊作《喜劇之王》比較，在第1條預告中，新作跟舊作有大量重疊的畫面，令到不少人大感失望，誰知在第2條預告中，星爺來了一個反擊，再賣自己的故事，大賣溫情戲碼，形成很大的反轉。同劇更找來了一樣有出演《喜劇之王》的田啟文田雞再次出演，「柳飄飄」張栢芝聲演，以及首次合作的農夫陸永和C君配音。

時隔20年，在《新喜劇之王》中，星爺再次找來田雞出演。

相信在觀看《新喜劇之王》之前，不少星爺迷都會重溫《喜劇之王》，一來這時經典，也有星爺親身上陣，時隔20年再睇返，一樣識得笑之餘更有感受，尤其是尹天仇對着柳飄飄講的一句「我養你啊！」就連星爺宣傳新作時，所穿的衛衣都印上同一句說話。至於20年後，同樣出自「喜劇之王訓練班」的李思捷、林子善和鄭文輝近況又是如何呢？

李思捷因為參加「喜劇之王訓練班」而入行，他更在100多名學員中獲得最優秀學員前五名。（影片截圖）

眾所周知，李思捷在加拿大就讀電影，成績優異，在班上更是突出的人才，由他平時的演出都是以表情豐富和誇張為主，非常吸引人注視。當初他在《喜劇之王》中扮演浮誇導演，其後都有出演大大小小的電影和電視劇，不過就數主持的工作最為亮眼，他跟阮兆祥和王祖藍扮演福祿壽，後來又有《玩嘢王》和《今晚睇李》，跟因福祿壽紅到去馬來西亞開演唱會，可謂是全能藝人，涉獵歌手、演員、主持和導演等工作。

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當年出演《喜劇之王》時，林子善只有16歲。（影片截圖）

至於第2位出身自「喜劇之王訓練班」的林子善，16歲出演《喜劇之王》飾演黑社會人士「洪爺」一角，其後轉投TVB，又有跟朋友合資開設「龍鳳冰室」，6年開5間，更會親力親為，他更有說過「工作不會做死人、氣就會受死人！」切忌讓員工受氣，影響感情和士氣，如此老闆實屬難得。

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甜筒輝一角深入民心。（網上圖片）

最後一位電影編劇鄭文輝，有一個人人皆知的綽號─甜筒輝，是關他在《喜劇之王》當中一邊食雪糕，一邊向黑社會大佬基哥收保護費，同時這幕也成為該電影的經典之一，而鄭文輝也決定採用甜筒輝為他的筆名。其實除了《喜劇之王》外，他更出演過星爺的《食神》和《行運一條龍》，相信他是跟星爺合作過3次都好難得無受過氣的演員，因為他很醒目知道在星爺黑面時，就不會去惹他。他更有爆過星爺料，星爺除了出名拍戲嚴格之外，更好喜歡整蠱人。有一次，星爺度緊《食神》劇本時，夜晚會叫齊人食飯兼落吧飲酒，不過因為甜筒輝唔識飲酒，星爺就同酒保夾定，在他的橙汁加入烈酒，只飲了小小就暈暈地，最終更瞓着了。而去年他更有跟「如花」李健仁一同主演《旺角老炮闖東北》，坦言無星爺的話，他們就無今日，希望以後再有機會合作。

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