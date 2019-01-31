【廉政風雲】劉青雲、張家輝率眾演員撐場　黃子華驚喜現身首映禮

由麥兆輝執導兼編劇、莊文強及黃斌聯合監製；劉青雲、張家輝和林嘉欣主演的《廉政風雲》首部曲《煙幕》昨日在九龍灣EMax舉行首映禮。除了戲中演員，如劉青雲、張家輝、林嘉欣、袁詠儀、方中信、吳岱融及湯怡等出席首映活動外，英皇集團主席楊受成及其旗下藝人，如李克勤、周勵淇、關智斌、洪卓立及鍾舒漫等人均有亮相支持，而在上年憑《棟篤特工》稱霸賀歲檔的黃子華仍有現身支持，場面可謂星光熠熠。

《廉政風雲》首部曲《煙幕》昨日在九龍灣EMax舉行首映禮，《廉政風雲》台前幕後現身撐場，場面星光熠熠。（黃國立 攝）

首映禮活動由醒獅隊打響頭陣，而緊接出場的就是替電影《廉政風雲》唱主題曲的李克勤，他即場為大家獻唱電影主題曲《活埋》。雖然克勤表示身體抱恙，並指「琴日都未開到聲」，然而無阻他完美演出。他表示今次為電影錄主題曲跟平常錄製自己的歌不同：「主題曲要導演同監製收貨」，而當司儀問台下觀眾收不收貨時，大家都報以熱烈掌聲支持。

李克勤獻唱《廉政風雲》主題曲《活埋》。（黃國立 攝）

大會花盡心思設計舞台，每個人都要經過這「煙幕」才能跟觀眾見面。（黃國立 攝）

之後輪到《廉政風雲》導演兼編劇麥兆執及兩位監製莊文強及黃斌上台分享拍攝點滴。而麥導演率先指出，其實《廉政風雲》的故事已經醞釀多事，奈何一直沒有認識到在廉政公署工作的人，於是便把故事收起：「故事是好多年前，2003年的法庭案件，但一直無識人在ICAC做。而大概兩年前，有一個機會俾我入ICAC做research，所以就寫了劇本。」對於電影即將在大年初一上映，麥導演坦言「新年睇多戲，新年的檔期應該睇好戲」；而監製之一的莊文強則簡單直接「祝楊生恭喜發財」，意味電影能夠大賣；而另一編劇黃斌也坦言電影能在賀歲檔上映，是「好好的禮物」。

《廉政風雲》導演兼編劇麥兆執及兩位監製莊文強及黃斌上台分享拍攝點滴。（黃國立 攝）

《廉政風雲》演員在台上分享拍攝點滴。（黃國立 攝）

最後，《廉政風雲》演員包括三位主角劉青雲、張家輝和林嘉欣；其他演員，如方中信、袁詠儀、吳岱融及湯治輪流上台分享拍攝心得。在戲中飾演劉青雲及林嘉欣上司的方中信坦言第一日拍攝好開心，因為沒有念對白就可以收工，但第二及三日卻是破記錄的多台詞要念，真是一次有趣的拍攝經驗。

「靚靚」袁詠儀相隔16年後再與劉青雲合作，坦言參與拍攝是因為想知道劉青雲的近況。（黃國立 攝）

同樣以客串身份演出的還有「靚靚」袁詠儀，她表示相隔26年再與劉青雲合作，除了是因為劇本好外，最重要是想知道劉青雲的近況「咁耐無見，想睇吓佢點。」但她續指出，拍攝完電影後，發現青雲與以前一樣，都是不多說話「仍然都係唔講嘢，拍咗咁多戲，傾唔夠十句嘢。」看來兩人又要等下次合作機會才可以再傾談。

《廉政風雲》三位主演劉青雲、張家輝和林嘉欣在台上分享拍攝趣事。（黃國立 攝）

當影迷期待相隔5年後可以見到劉青雲及張家輝再次同台演出時，青雲在活動上爆出驚人秘密：「電影最特別的地方，無乜同佢對手戲。」而家輝也表示「講咗好多次（想跟劉青雲合作）」，但看來兩人今次或未能盡興，或者要等二部曲的誕生，他們才能再次過足戲癮。

《廉政風雲》將於大年初一上映。（黃國立 攝）

而最開心的演員可能是周旋在兩位影帝中間的林嘉欣，可是嘉欣在台上表示「其實都唔夠，可以再多啲。」她續指出，雖然在戲中與青雲飾演夫妻，但拍攝時只有3天時間，她隨即鬼馬地詢問「老公」夠唔夠，但未等到青雲開口，嘉欣已搶先表示「唔夠」；至於張家輝，她則與他有1個月的拍攝時間，兩人最後異口同聲表示「都夠喇」，十分有趣的對比。

林嘉欣在戲中周旋在劉青雲及張家輝中間，但她坦言與兩位影帝的對手戲「其實都唔夠，可以再多啲。」（黃國立 攝）

去年憑《棟篤特工》稱霸賀歲檔的黃子華亦有現身到場支持。（黃國立 攝）