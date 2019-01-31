【廉政風雲】劉青雲遺憾未跟張家輝同框演出　「望有好票房彌補」

由麥兆輝負責編導；劉青雲、張家輝及林嘉欣主演的《廉政風雲》昨日舉行首映禮，電影台前幕後，如麥兆輝、莊文強、劉青雲、張家輝及林嘉欣等人，齊齊出席活動。雖然劉青雲及張家輝事隔5年後再次合作，但是兩人同框的戲份極少，難怪張家輝都話：「希望有機會多啲。」相信影迷也希望兩人會在往後的二部曲及三部曲，有更多機會同框演出。

劉青雲及林嘉欣昨日出席《廉政風雲》首映禮。（黃國立 攝）

《廉政風雲》早前在內地巡迴宣傳後，昨日終於回到主場。對於終於回到香港宣傳，兩位影帝均表示終於可以回家休息；而女主角林嘉欣表示非常期待看首映：「好期待睇首映，終於可以喺香港站睇到。」

《廉政風雲》是劉青雲及張家輝繼5年前的《掃毒》後再度合作，然而張家輝率先踢爆，指出兩人沒有同場較量：「雖然無同場，佢留喺香港，我去咗外地，其實個故事推進中，同佢有連繫，一直有來有往。」或者兩人未能過足戲癮，家輝坦言「希望有機會多啲」，而青雲也表示希望透過觀眾入場，透過票房彌補這損失「希望觀眾入場，票房好啲，可以滿足這方面。」

張家輝與劉青雲對手戲不足，表示往後的續集「希望有機會多啲」。（黃國立 攝）

至於周旋在兩位影帝中間的林嘉欣，被問到會揀選誰人？林嘉欣打趣表示「劉家輝同張青雲，兩個結合一齊就最好」。聽罷，鬼馬的青雲立刻跟嘉欣表示「真係有劉家輝」，而在旁的嘉欣立即反問青雲是否跟他們非常相似，場面非常有趣。

林嘉欣周旋在兩位影帝中間，被問到會揀選誰人？她隨即打趣表示「兩個結合一齊就最好」。（黃國立 攝）

另外，林嘉欣曾跟張家輝合作拍攝《陀地驅魔人》，而當時身兼導演的張家輝非常忙碌，跟他在片場連一句閒話也沒有說過「上一次合作佢係導演，無一刻停，今次能夠見到佢專心做演員。」張家輝聽罷相當識做：「其實要同你道歉，做導演個次，一句私人的說話都無講過，差不多連招呼都沒有打。」他續指出，今次《廉政風雲》可以多多了解：「依加當然多咗了解，有成個月時間。」

劉青雲笑指希望透過滿足未能與張家輝同框演出的遺憾。（黃國立 攝）

對於《廉政風雲》放在賀歲檔期上映，影迷都非常期待眾演員會否現身謝票，而家輝率先指出「我實唔去。」至於其他演員呢？他則表示「悉隨尊便」，或者影迷會有意外驚喜。