【馴龍記3．影評】好評直逼《反斗奇兵3》！10年成長故事完美告終

《馴龍記》（How to Train Your Dragon）系列之所以動人，就在於電影本身的殘忍，接連兩集都有不堪回首的悲劇，首集讓男主角Hiccup在大戰過後斷腿，續集則讓Hiccup的父親陣亡，據悉夢工場（DreamWorks）都曾再三思考是否要添入這些原作童話書裡面沒有的劇情，最後決議推出，原作者看到之後也不討厭，反而任何動畫版電影完整呈現他想表達的意思。

《馴龍記3》劇照

有了犧牲，有了悲傷，才有了成長。

《馴龍記3》的主題在於離別，從頭到尾一直在預示這樣的結尾，故事節奏很快，稍微晃過幾分鐘很有可能就接不上劇情，在那個古老的時代裡，龍族與人類仍有爭端，即便Hiccup所率領的博克島（Berk）維京人那麼努力，依舊解決不了歧見，這群維京人到處去拯救解放龍族，希望牠們可以享有美好的生活。

Hiccup與Toothless，從一開始的首集就不是主僕，他們是朋友，是兄弟，經歷過無數的爭戰與誤會之後，還是可以願意緊緊擁抱彼此。

《馴龍記3》劇照

不過當電影快到結局，就讓人更捨不得，陪伴我們近10年的故事，終於要畫下句點了，Hiccup會組織新的家庭，Toothless也是，兄弟與朋友總是會成為第二順位，偉大的童話冒險變成了茶米油鹽，自此之後，我們只能學會接受。

《馴龍記》系列是個成長故事，有着明顯的節奏，首集的躁動，續集的沉穩，到了這一次，真的是說再見的時候了，天下沒有不散的筵席，但到了最後一分一秒，我們還是希望可以把時間拉長一些。

《馴龍記3》劇照

也許是因為這樣，電影新反派Grimmel的存在才會如此薄弱吧，相較於前一集野心勃勃的Drago，Grimmel對於Night Fury一族的仇恨並沒有多做解釋，但這都是因為要多多描繪Hiccup與Toothless，他們的故事都要結束了，當然要多說一點。

《馴龍記3》劇照

《馴龍記3》相較於先前的動畫技術，更為驚人且眼花撩亂，有燦爛繽紛的彩色龍群，動物毛髮也非常精細，幾乎算是完美呈現當今動畫技術的高峰，比起前兩集更為優秀，這次甚至讓我覺得比前兩集還要好，我本以為會是《反斗奇兵3》（Toy Story 3）那種心碎的童年告別輓歌，沒想到最後還有一段神來之筆，以為是永不相見的Hiccup與Toothless，原來還能以秘密傳承的方式，繼續敘說彼此的史詩下去。

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+ 5 + 4 + 3

Hiccup給了Toothless可以自由飛行的尾翼，Hiccup自己也找到飛行的方法，從那以後，他們都可以自己飛翔了，不用靠彼此，多麼動人。

《馴龍記3》最為感人的一幕，讓我幾度眼眶泛紅，當Hiccup看着Light Fury去拯救Toothless，那一瞬間除了惋惜也有欣慰，我的好朋友，看着你這麼幸福，我就開心了，然後下一刻Light Fury順利救援Hiccup成功，用當年Toothless拯救Hiccup的方式降落。

《馴龍記3》劇照

那是一個擁抱，他們是這樣相遇的，他們也是這樣分離的。但這就是終點了吧，各自都有各自的世界，自由飛翔，我們只要在自己的故事裡用力思念彼此就好了。

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+ 10 + 9 + 8

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