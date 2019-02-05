【另類賀歲片】馴龍記3「最不完美」結局：成長相遇　要接受放手

導演Dean DeBlois在接受訪問時提到，《馴龍記（How to Train Your Dragon）》的結局會帶點「bittersweet」。 一貫《馴龍記》的作風。雖是動畫，等級屬老少咸宜，但卻不避「苦」。主角們不是英雄，男孩斷了腿，龍斷掉一邊尾巴。雖有缺憾，但一起就是圓滿。最後一集沒有「回塘」，雖改編自「童書」，但非一般童話。這集也苦，卻有回甘。難怪上映不到一星期，已成票房冠軍。

誠實看後感：「非一般」童話，劇情不如首兩集精彩緊張，但也算是最完美的結局。

《馴龍記》改編自 Cressida Cowell的童書，說是雖是一個有關成長的冒險故事。在筆者看來，卻更像一個有關「失去」的故事。主角「思噎仔」是族長的兒子，與維京人一起住在小村莊，屠龍馴龍，直到遇到「無牙仔」，他堅信人與龍可和平共處，幾經冒險打拼，終於成功。成功以前，他失去了一條腿與父親，而這都不會像其他童話故事一樣，失去的都不會在片末神奇地重新出現，失去的便永遠失去了，而第三集就是在這樣的基礎上開展的。

（內含劇透）

第三集最引人注目的就是外形與「超夢夢」有幾分相像的「無牙仔」女朋友，她到底是忠是奸？又如何改變整個故事的發展呢？這些都留待各位發掘。不過，值得一說的卻是：與其把第三集與先夢兩集比較，不如以一個整體來看，先溫習頭兩集，再到戲院一氣呵成。因為，筆者覺得，續集的壞處，就是觀眾總是忍不住與先前集數比較。分拆來看，以劇情來說，最新一集確是未及首兩集精彩緊張，「無牙仔」與女友的鏡頭也略嫌太長，但以整體來說，卻如導演所說，是一個十分貫徹始終的結尾。

筆者甚至有種感覺，要是你曾為《反斗奇兵》的大結局而感動流淚，那《馴龍記》也可以。

+ 6 + 5 + 4

最好的相遇是：你的缺憾，剛好填滿我的錯

老實說，第三集確是令筆者有點失望。不過，這也不過因為筆者太過鍾愛這故事，因為這樣單純的一個故事，卻把相遇這回事說得十分浪漫。

讀了不少影評，有人說三集合在一起便是「成長三部曲」：是接受、改變與放手。多麼宏大！當然，電影這等藝術怎都錯不了，這就是有趣的地方。不過，最有趣的是有人寫道：「若養不了龍，便養一頭貓。」作者大概覺得那「馴養」的關係裏頭，大抵都是差不多的東西。但筆者卻覺得有一點點的不一樣，我最喜歡有關《馴龍記》的地方，卻是男孩斷了腿，龍斷掉一邊尾巴，是臭味相投，亦是互抵不足，就似世間的每次相遇，一樣的傷疤總有種獨特味道。我們都殘缺，但找到一樣殘缺的人，不是都比起兩位完美可人兒走在一起浪漫多了嗎？

（《馴龍記》劇照）

天生一對也不一定要走到世界盡頭

有了以上說的基礎，才可以繼續說下去。最後一集，說分開與放手。即使經歷生關死劫，男孩與龍最後還是分開了，讓龍回到本來的地方，而他也回復為普普通通的一個人。

寵物也好，心愛的事也好，人也好⋯⋯生而在世就難免別離，相遇過後就是別離。好好別離，明明應早早學習的，哪怕是天生一對，也不一定要走到世界盡頭才算是完美結局。筆者最喜歡的一點，是有關這點，第三集沒有輕輕帶過。

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