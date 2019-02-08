【魔法保姆．影評】歌舞片迷必睇！　超越半世紀的華麗轉身

幾年前才對Rob Marshal的《魔法黑森林》（Into the Woods）失望，認為他在森冷及歡樂之中找不到平衡，讓充滿魅力的舞台劇失去原有的風格，不過《魔法保姆》（Mary Poppins Returns）可真是好，某些層次上直逼他在創作顛峰時推出的《芝加哥》（Chicago），其中Mary Poppins在舞台上拿着雨傘盡情歌唱，再搭配齊瀏海髮型，簡直就是《芝加哥》的嘉芙蓮薛達鍾絲（Catherine Zeta-Jones）一角的自我致敬。

《魔法保姆》劇照

《魔法保姆》的每一段都能與54年前的首集相互對應，故事套用至倫敦經濟衰落之際，人物年紀推算與首集相比應過了30年，但都怪首集的歌舞太過經典，Sherman兄弟寫出了一整個時代都望其項背的真誠與感動，新版歌舞再好聽，我們也很難不與前一集拿來做比較。

但這都無損於《魔法保姆》的優雅好看，原因很簡單，這部電影有個完美的選角——艾美莉賓特（Emily Blunt）。

《魔法保姆》劇照

艾美莉賓特接替茱莉安德絲（Dame Andrews）成為新一代的Mary Poppins，應該也是影史上最常反白眼的仙女，她歌聲甜美，外型優雅，又有突出氣質，影迷們會相信Mary Poppins真的回來了，只要有她登場的畫面，整部電影都好開心。

《魔法保姆》劇照

另外兩個亮點分別在於戲份不多的梅麗史翠普（Meryl Streep）、哥連費夫（Colin Firth），尤其是梅麗史翠普，她僅有一場短暫的戲，但那段顛倒戲的歌舞實在太過傳神，看梅姨一邊自憐裝可愛展現精湛演技，一邊又放送精彩歌舞，還有顛倒房屋的視覺奇景，那段戲我可以連續看三次。

《魔法保姆》劇照

哥連費夫也帶來許久不見的反派演出，雖為反派，但是這個角色真的很可愛，貪財的銀行家，刻意與他天生的英倫氣質衝突，竟也有種反差的惡趣。

《魔法保姆》劇照

但可惜的是《魔法保姆》設定於《維尼與我》（Christopher Robin）之後，故事主體架構太過相似，當年曾目睹奇幻童話魔力的孩子們長大了，遇到經濟壓力，遇到家庭失和，如何重新拾回自己的夢想，再加上電影有太多刻意對仗於首集的段落，很讓人容易對號入座，相比之下也比較吃虧。

《魔法保姆》劇照

不過在欣賞電影的當下，還是很讓人享受，電影很巧妙批判了資本銀行家，透過點燈人（Lamplighters）以及妹妹Jane Banks（Emily Mortimer飾演）的社會運動家的角色，提倡馬克思主義的美好，這與當代完美切合，在接連兩次世界大戰的失落之後，全世界對資本主義及右派思想有所懷疑，社會主義是他們渴求的新希望，雖然社會主義演變多年至今，總是不如當年那群自由鬥士的想像。

《魔法保姆》劇照

但我忍不住與之聯想，左派思想、詩歌以及魔法似乎都有着美好夢想的共同點，這讓《魔法保姆》具備着濃郁的理想主義，美好極了。

超越半世紀的華麗轉身！點圖欣賞《魔法保姆》劇照▼

+ 9 + 8 + 7

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物：https://heart.hk01.com/zh/project/10003

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】