【復仇者聯盟4】元祖成員官方造型曝光　變形俠醫進化究極形態

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers：Endgame）還有不足80日就上畫，粉絲急不及待想睇成班英雄怎樣扭轉局面，雖然化灰英雄翻生已是公開的秘密，但Marvel堅守保密作風，近日才陸續解禁電影消息，最新就有電影跟爆谷品牌Orville Redenbacher合作的官方圖片流出，揭露元祖復仇者會齊齊換新裝。

《復仇者聯盟4》造型曝光。（網上圖片）

MCU第三階段最終章《復仇者聯盟4：終局之戰》將緊接《Marvel隊長》上映，外界早認定劇情離不開穿越時空，仍期待看導演羅素兄弟如何為《復3》悲傷結局翻盤，電影跟品牌合作聯名活動早前在官網發布最新圖片，搶先公開6位元祖復仇者的新戰衣，雖然改變不算太大，都無阻一眾忠實粉絲仔細分析。

由圖中可見，美隊重拾經典紅白藍戰衣，但無論是鐵甲奇俠製作的舊盾或《復仇者聯盟3：無限之戰》由黑豹送贈的新盾都未見蹤影，黑寡婦一改預告片的造型，回到最初的紅髮，鷹眼繼續以宣傳短片的Ronin形象現身，雷神則手執《復3》新武器Stormbreaker，鐵甲奇俠的新甲明顯有更多金色部分，更貼近漫畫原著的Mark2，亦跟較早前流出的Mark85非常相似。

新相有鐵甲奇俠份，唔通默認佢會安全回到地球？（影片截圖）

而當中最搶眼的必屬變形俠醫，過去一直以半裸或爆衫造型出現的他，在新相中罕有穿上整齊紫色戰衣，表情比以往冷靜之餘，五官也更傾向Bruce Banner，有分析指等於指向《復4》會介紹漫畫經典形態「Professor Hulk」登場。其實早於去年已有消息外洩指變形俠醫會在新一集中進化，由於角色版權流落在外，Marvel未能為其開拍獨立電影，但仍以幾部電影砌出故事線，由《雷神奇俠3：諸神黃昏》明確分裂成兩面，《復3》變形俠醫扭計，形象變得鮮明， Bruce Banner由最初抗拒到慢慢了解變形俠醫是個獨立個體，也應享有權利，有傳第4集將描寫兩個面向終於找到平衡，能在同一個身體和平共存，甚至合二為一，跟原著漫畫中的「Professor Hulk」非常相似。

漫畫中曾解釋變形俠醫是由Bruce Banner的童年創傷衍生出來，長年受爸爸虐待，加上被伽瑪射線照射而產生異變，後來甚至出現第三人格「Grey Hulk」，原著中幾個人格不斷互相衝突，心理學家Doc Samson以催眠方式Bruce Banner面對陰影，不同人格終於結合成為「Professor Hulk」，既有聰明頭腦亦不失童真。

有傳變形俠醫將於《復4》中進化成Professor Hulk。（網上圖片）

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