【復仇者聯盟4】新預告揭雷神單拖踩場　鐵甲奇俠Nebula終於同框

美國體壇年度盛事NFL超級碗(Super Bowl)除了帶來精彩賽事,中場演出和廣告時段同樣是焦點,跟去年《復仇者3》一樣,《復仇者聯盟4:終局之戰》(Avenger:Endgame)都選在超級碗公布最新預告,30秒短片看似神神秘秘,其實透露了幾個重大細節。

《復仇者聯盟4》公開新預告,蟻俠和War Machine都有現身。(影片截圖)

剪影變猜猜我是誰?

《復仇者聯盟4:終局之戰》作為Marvel電影宇宙第3階段最後作品,討論度一直居高不下,粉絲期待電影解釋《復3》留下的伏線,電影在NFP超級碗公布30秒全新片段,雖然未見到整個演出班底,除了確認未化灰的元祖復仇者6人、Nebula和火箭浣熊外,War Machine和蟻俠都有現身,而且片中亦揭露幾個新場景,預示了最終章會有幾大規模。

片段一開始可以見到紐約市仍處籠罩在魁隆彈指的陰影下,由海報字樣「他們都不在了,我們何去何從?(Where do we go, now that they’re gone?)」可以估到,剃了鬚的美國隊長應是身處於互助協會(support group)中,跟其他痛失至親的人共度難關,但短片旁白「有些人選擇向前看,但不包括我們。(Some people move on, but not us.)」,話鋒一轉提出不會放棄,之後畫面跳到被困太空的鐵甲奇俠和Nebula落力維修,和幾位身處地球的復仇者成員站在總部前一臉驚訝地望向天空的片段。

鐵甲奇俠跟美隊和好

雖然新預告未公布確實時間線,但有幾個細節仍引起熱議。首先,火箭浣熊身穿的戰衣樣式跟《銀河守護隊》戰服不同,並更接近漫畫中的造型;其次,雷神疑似單人匹馬去到魁隆的農地;再者,美隊的愛盾早於《美國隊長3:英雄內戰》(Captain America: Civil War)已歸還給鐵甲奇俠,暗示後者可能已成功回到地球並跟美隊和好,但美隊站在隊伍最前,取代了一貫作為復仇者領隊的鐵甲奇俠,後者恐怕兇多吉少。而最後一幕的剪影,粉絲推斷依次序分別是美國隊長、雷神奇俠、黑寡婦、火箭浣熊和蟻俠和War Machine,隊伍最後一個黑影則最大機會是變形俠醫或進化為Ronin的鷹眼。