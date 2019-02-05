【復仇者聯盟4】導演羅素兄弟又跣觀眾？　新預告有可疑PS痕跡

《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）在日前在美國超級碗（Super Bowl）期間公開全新預告，由於影迷屢遭《復仇者聯盟4》導演羅素兄弟（Russo brothers）戲弄，汲取了以往的教訓，在今次新預告中疑似發現了新蛛絲馬跡。他們指出導演疑似有兩幕刻意洗走了部份超級英雄，雖然未知是影迷捕風捉影，還是真有其事，但相信要待電影正式上映才會揭盅。

身處太空船的鐵甲奇俠與涅布拉同場，二人似乎合力想辦法返回地球。（網上擷圖）

迪士尼在今年超級盃落重本，拋出多套今年大熱作品的預告，當中包括《復仇者聯盟4：終局之戰》、《Marvel隊長》（Captain Marvel）及《反斗奇兵4》（Toy Story 4）等。雖然預告短短30秒，但足以令大家熱血沸騰。雖然此預告看起來仍然非常黯淡，但似乎倖存的復仇者聯盟及銀河守護隊唯一生還者火箭浣熊（Rocket Raccoon）正密謀聯手反擊，試圖扭轉《復仇者聯盟3》的悲慘結局。

美國隊長帶領所有倖存復仇者聯盟重新出發。（網上擷圖）

由於日前《復仇者聯盟4》再次公開全新預告，影迷又再化身神探，齊齊解謎。有指網民發現《復仇者聯盟4》新預告有兩個鏡頭令大家感到困惑，或者如《復仇者聯盟3》一樣，是導演新一次戲弄影迷的機會。其中一幕是發生在第15秒，講述黑寡婦、美國隊長、Bruce Banner及War Machine齊齊望上天空。雖然該畫面看似平平無奇，但有網民發現Bruce Banner與War Machine中間出現「不尋常」的空隙，所以網民推算應該是Marvel Studio及導演為防止劇透，刪除了該超級英雄。

除此之外，在27秒，當倖存的復仇者聯盟成員在總部步出時，排首位是美國隊長外，之後順序疑似是雷神、黑寡婦、火箭浣熊、蟻俠、「神秘空隙」及War Machine。

網友發現Bruce Banner及War Machine中間出現「不尋常」的空隙，猜測這個空隙或者是鐵甲奇俠。（網上擷圖）

那麼究竟該超級英雄會是誰？其中一個熱爆人選是將在《復仇者聯盟4》前上映、由貝兒娜森（Brie Larson）飾演的Captain Marvel，因為有指她未曾參與任何Marvel Studio作品，故暫未能現身。但也有網民指，該超級英雄是鐵甲奇俠，因為他目前正身處外太空，如果在地球出現，那麼就會劇透了。

有網民卻質疑洗走超級英雄的理論，不少人認為如果是重要而且會劇透的畫面，他們應該不會放進預告內，可是由於他們有前科，故不少網民認為洗走超級英雄的機會頗大。至於最後結果如何，相信要待電影正式上映才會揭盅。

War Machine與蟻俠中間也有不尋常的空間出現。（網上擷圖）