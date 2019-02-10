【新喜劇之王】暗黑版結局瘋傳疑幻似真　翁子光：炒作而已

今年其中一部賀歲片《新喜劇之王》話題性十足，由起初有影迷覺得這部戲不是拍給香港人看，厭棄星爺「炒冷飯」，直至電影上映6天，漸漸得到愈來愈正面的評價和行內人的欣賞，雖然以周星馳電影來說，票房成績在香港抑或內地都不算很亮眼。 圈中不少導演，谷德昭、杜汶澤、郭子健和翁子光看戲後都有發文分享感受，大讚電影好睇！而有影迷看過電影後，更找出戲中種種證據，分析出不同暗示，解讀這部貌似勵志片的作品，實情是一部悲情片，暗黑版結局疑幻似真。周星馳早前更親自回應他對暗黑版結局的看法，似乎拆解了另一個結局出來。

女主角如夢在戲中淋着雨，駕駛着電單車那幕，可算是戲中一大重點，大家要落足眼力！

《新喜劇之王》自宣傳以來至上映初期，都被部分影迷批評炒舊橋﹑無創意和老土，但近日開始有不少圈內人分享看後感，谷德昭、杜汶澤、郭子健和翁子光等人都大讚電影好睇，故事感動人心。曾經跟星爺合作過的郭子健大讚這部戲夠真，「很悲哀很傷感但也好幽默，是少林足球後個人覺得最好的一部，甚至比他自己演的喜劇之王還要好。」又話覺得戲中每個演員都很到肉，尤其是那個賤人男友以及那個被選中當演員的朋友小米，郭子健甚至極相信那段故事是在描述星爺跟梁朝偉的關係。有指，當年周星馳拉梁朝偉一起去考藝員訓練班，結果梁朝偉考到了，周星馳卻落空了。

圈內人不少看過《新喜劇之王》後都大讚，覺得在故事寫實，看到身邊不少人的影子，虛偽的、失落的、口硬心軟的、偏執的。

翁子光看過電影後都話睇得很舒服，「在香港及內地都不算賣座，但我個人非常喜歡，這在周星馳電影中，是很特別的一部，如果你純粹當是周式『無厘頭』喜劇來看，你可能會失望，但我認為這是簡單但又因為『入世』而有深度的電影。」在撇除糖衣般的勵志感動，翁子光指星爺這次是深藏不露地跟大家談世故真情，「你在故事中會看見你身邊的不少人的影子，有虛偽的、失落的、口硬心軟的、委婉而深情暗戀、偏執的，星爺都用了蜻蜓點水而又值得深味的方式去寫。」

看過《新喜劇之王》後，不少影迷都在討論，故事後段女主角「如夢」在一場雨中交通意外受傷後，轉眼就由一個跑龍套頓然變成一個成功被戲中的「星爺」選拔的演員，最終更成為影后，讓影迷疑惑這一切是否真的有發生？

網上甚至更流傳相當多對電影結局的分析，《新喜劇之王》尾段用了兩次《天鵝湖》做配樂，第一次是用在女主角撞車，第二次是頒獎禮。意外配上悲壯的《天鵝湖》是有道理，但頒獎禮為何要配上《天鵝湖》而不是勵志主題曲《疾風》？網民更指出芭蕾舞劇《天鵝湖》其實有兩個版本，一個是Happy Ending，另一個Sad Ending。影迷甚至猜測，星爺是否藉此表達《新喜劇之王》同樣有兩個版本，喜劇定悲劇，在乎大家怎樣看。

女主角在一場雨中交通意外後，由一個跑龍套頓然變成一個成功被戲中的「星爺」選拔的演員，最終更成為影后，這段戲令不少影迷有很多猜測。

其次，戲中那位賤男男友對女主角所做的事絕對是傷透了她的心，影迷分析指出那場戲女主角淋着雨，配上悲壯的音樂，那架迎面而來的大貨車，絕對會對如夢造成創傷，但最後那架車竟趕得及閃開，如夢竟然毫無損傷。當時有輛私家車司機落車，問道如夢：「你要自殺嗎？不要睡了，下次別這樣。」而如夢當時重新站起來後，竟然沒有繼續前進，反而倒轉回去，影迷都覺得這暗示女主角是想回到發生事故的起點。

王寶強在如夢父母面前，讚女主角很努力，相信這幕感動了不少人的心。

而戲中演員馬可（王寶強演）之後在節目中表示很想感謝一個人（即如夢），但卻不知道對方的名字，鏡頭一轉馬可竟找到如夢的家，還跟她們一家人吃晚飯，更通知她入選戲中「星爺」的電影選角面試。影迷覺得這點確是幾離奇，事關馬老師原本連女主角叫什麼名字也不知道，轉頭竟可找上門？

有指，那場戲四個人吃飯，影迷卻留意到只有如夢沒有碗筷。那時候馬老師不能上網查看選角面試名單，但如夢媽媽卻可以即時上網訂到機票，讓女兒去參加面試，一切都順利得像發夢一樣，非常不真實。在之後的頒獎禮上，如夢獲得頒獎，但台上卻沒有提過她獲獎的作品，反而回顧她跑龍套時的一點一滴，有影迷甚至指那個「一年後」的時間線是虛假的。

如夢的爸爸，在戲中演技備受大家讚賞，感動了不少觀眾。

影迷看完《新喜劇之王》，都有不少猜測和疑惑，原來星爺早前在內地謝票時，曾經回應過類似問題，親自解畫。當時星爺話：「女主角可能沒有死，只是交通意外受傷後入醫院，暈倒之後迷糊間發了一場夢，之後就夢到了一些很美好的事情這樣子。」

星爺早前在內地謝票，回應粉絲的提問，親自解畫指如夢可能沒有死。（網上圖片）

對於有影迷指女主角在那場雨中交通意外後，其實已經死了，勵志片瞬間變成悲情片。翁子光接受香港01電話訪問時表示，他不太認同這個說法，他記得星爺曾經在內地回應過類似問題，星爺不覺得女主角是離世了。翁子光又話相信外界有這樣的說法，是因為具話題性，正如有人話《龍貓》中那兩個小朋友其實是離世了，這類話題能吸引大家眼球，只是用來炒作而已。

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