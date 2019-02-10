【新喜劇之王】星爺親口話有接班人　預告開拍系列第二、三集

豬年賀歲片百花齊放，周星馳執導的《新喜劇之王》雖然口碑與票房並非最好，但論話題性就冠絕其他作品，畢竟觀眾還是期待這部相隔20年才面世的續作。 桃花沒依舊，人面亦全非，換上新背景、新演員，連星爺都話廿年後，「喜劇之王」已換上別人，連這位喜劇泰斗都認可的人物，會是哪位？

《新喜劇之王》口碑呈兩極化，星爺話對這部電影最大的期望是不讓觀眾失望。

星爺與《新喜劇之王》女主角鄂靖文接受內地媒體訪問，期間星爺被問到相隔二十年後，是否還覺得自己是「喜劇之王」，星爺就話：「我覺得應該有新的喜劇之王，我心裏有，但是我不方便說。」並透露心水人選來自內地，不知一眾香港演員會否覺得失望？

鄂靖文說星爺要求高，每場戲NG二十次是基本，拍幾十個Take屬正常。（影片截圖）

多年來有不少傳言指星爺為人霸道，跟他合作過的導演或演員，最終都會鬧翻收場，今次記者問星爺是否喜歡別人挑戰他，星爺就指出拍攝《新喜劇之王》時，鄂靖文都會質疑他的決定，但這正是創作必需要的東西：「我最喜歡的就是大家一起去創作。這個是我認為很重要的。就算是最後有一個大家都覺得是挺好的，我還是會希望有人說出相反的意見。」

星爺與達叔曾是最佳拍檔，觀眾十分期待二人在大銀幕上重聚。

隨後記者打蛇隨棍上問他，為何跟舊拍檔杜琪峰及吳孟達等人不如以往，星爺指去年拍《美人魚2》時曾找過吳孟達，但對方身體不適而沒有合作，至於杜Sir，星爺就拋下一句：「他有什麼矛盾這個我不知道。」回應帶點耐人尋味。不過，星爺強調過去完全出於工作、創作上的角度去做事，沒有想太多別的事，又指跟他合作過的人都是「挺好的」。

星爺與達叔合作的經典畫面

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此外，問到會否再翻拍其他經典舊作，星爺就話有意開拍《新喜劇之王2》、《新喜劇之王3》，鄂靖文與王寶強都有可能回歸，對於很多人批評他「炒冷飯」，星爺就淡淡定話：「不需要回應，大家到時候看看。」

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