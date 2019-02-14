超人驚喜現身《沙贊！》？兩大超英硬碰硬　客串片段被刪原因係…

即使目前在DC電影宇宙的狀態依然不明，亨利卡菲爾（Henry Cavill）據傳已為最新的DCEU電影《沙贊！神力集結》（Shazam!）拍攝了一段超人（Superman）的客串片段，但目前並不確定最終是否會在正片中採用。

雖然導演薩克薛達（Zack Snyder）無法實現他曾計畫的DCEU願景，但大多數的粉絲都認為他為這個系列展開的第一步是正確的決定，那就是找來亨利卡菲爾（Henry Cavill）飾演超人──Clark Kent。雖然薩克薛達對於超人故事的詮釋方式可能存在一些爭議，不過許多觀眾都認為亨利卡菲爾的確是最適合這個角色的人選。

很不幸的，亨利卡菲爾飾演超人的時期可能即將正式結束。在《正義聯盟》（Justice League）表現不佳後，DCEU兩大重要角色──超人及蝙蝠俠（Batman）接下來的電影計畫也陷入混沌之中。不過蝙蝠俠電影的未來發展早一步在最近正式定案了，官方證實由Matt Reeves所執導的全新《蝙蝠俠》電影將在2021年上映，主角將是新一代的年輕演員，賓艾佛力（Ben Affleck）確定在《蝙蝠俠》新片出局。

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《沙贊！神力集結》測試版驚見超人客串片段 但我們看得到嗎？

一直以來都有傳聞指出超人可能會在2019年的DCEU電影《沙贊！神力集結》客串登場，但都未經證實。直到最近測試放映的報導浮出檯面，消息指出超人的確在本片有着一段客串片段，但並沒有直接看到他的臉。這讓DC得以避開目前尚未決定是否要繼續讓亨利卡菲爾演出的問題。

《超人：鋼鐵英雄》劇照

另一個有趣的傳聞是，Comicbook網站的負責人Jim Viscardi在最新直播透露的消息，根據他的說法，亨利卡菲爾的確為《沙贊！神力集結》拍攝了一段超人的客串片段，而如果他在DCEU系列中的合約順利的話，他們就會採用這個片段。如果沒有的話，觀眾就無緣看到這個客串片段。

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如果亨利卡菲爾真的因為目前這種混亂的合約狀況，導致這個客串片段無法在大銀幕上播放的話，粉絲們可能會大感失望。

最近的另一篇報導也暗示了亨利卡菲爾與華納兄弟之間的關係相當緊繃，他向華納提出能夠決定《超人：鋼鐵英雄》（Man of Steel）續集電影劇本以及導演人選權利的要求。不過亨利卡菲爾的發言人很快就否認了這項傳聞，讓這位演員與片商之間無法達成協議的原因至今依然不明。

即刻重溫《超人：鋼鐵英雄》亨利卡菲爾英姿▼

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目前看來華納兄弟與亨利卡菲爾之間可能在短時間之內很難達成和解，不過一切都尚未塵埃落定，不過這件事情的發展確實會直接影響觀眾是否能夠在《沙贊！神力集結》中看到這段亨利卡菲爾的客串片段。看來只能等到《沙贊！神力集結》電影上映時才能真相大白！

《沙贊！神力集結》劇照

《沙贊！神力集結》2019年4月4日上映。

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