彼思大地震！《反斗奇兵3》導演宣布辭職　第4集恐受影響？

自從加入彼思開始從事剪輯師的工作，乃至副導演、編劇、最終成為導演，Lee Unkrich一直是彼思動畫（Pixar）的重要成員之一，他在彼思任職的25年裡，參與了許多重要的計畫，包括了《反斗奇兵》（Toy Story）三部曲、《怪獸公司》（Monsters, Inc.）與《玩轉極樂園》（Coco）等等。而就在1月20日，這位電腦動畫界的好手，宣布將離開彼思。Lee Unkrich的離去，對於動畫迷與彼思來說，無疑地代表着一個偉大時代的終結。

《玩轉極樂園》導演Lee Unkrich。（網上圖片）

這位動畫大師事實上並非一開始就從事動畫工作，1994年，Lee Unkrich還在電視圈為影集擔任助理剪輯。彼思的Bob Gordon打電話問他，有沒有興趣到他們公司製作動畫電影。而Lee Unkrich非常傾慕John Lasseter，因此他一聽到要到彼思工作，立刻答應並跳上飛機，加入了彼思。他參與了隔年1995年上映的《反斗奇兵》的剪輯，而後他擔任了《反斗奇兵2》（Toy Story 2）、《怪獸公司》與《海底奇兵》（Finding Nemo）的副導演，隨後他在2010年嘗試了自己獨力導演動畫電影。

奧斯卡兩度鍍金的動畫導演大師

這部Lee Unkrich的導演處女作，是一度被懷疑能不能再度感動人心的《反斗奇兵3》（Toy Story 3）──前兩部《反斗奇兵》都是由John Lasseter導演。但當電影上映，卻依然讓那些鐵齒的評論家們，在戲院哭得唏哩嘩啦；2017年他又導演了許多人陌生的墨西哥死靈節題材《玩轉極樂園》，而全球8億美金的票房，證明大家有多麼喜歡這堂美麗的墨西哥民俗課。而不只票房亮眼，《玩轉極樂園》在奧斯卡典禮上也為Lee Unkrich贏得了一座最佳動畫獎，加上《反斗奇兵3》也贏得了2010年的奧斯卡，讓Lee Unkrich成為了少數手拿兩座奧斯卡最佳動畫獎盃的幸運兒。

Lee Unkrich憑《反斗奇兵3》首奪奧斯卡，點圖欣賞更多劇照▼

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在商業與藝術成就上都受到了肯定，證明了這位老員工在彼思動畫的地位。他在Twitter上發表了自己的引退宣言，也說明了在彼思這25年來帶給他的奇妙體驗：「我無法表達這場25年的偉大旅程對我來說的感受，以及能夠與如此優秀的人們與非凡同事們一起共事有多麼地幸運。你們當中許多人對我來說親如家人，很難想像再也無法跟你們一起在彼思共事是什麼感覺。」

奧斯卡兩度鍍金的動畫導演大師Lee Unkrich。（網上圖片）

身為彼思的開國元老，同時也是彼思最重要的五人智囊團之一──他們分別是John Lasseter、Andrew Stanton、Pete Docter與Joe Ranft等人──Lee Unkrich的離去無疑讓所有人懷疑，他將會加入另一家動畫公司大顯身手。但是Lee Unkrich同時也直接挑明了他無意於此：「我並不會在別的動畫公司製作電影，我想有更多時間與家人相處，並且追尋那些我已經放棄已久的興趣。」

五人智囊團的其他四位（由左至右）：Pete Docter、Andrew Stanton、John Lasseter、Joe Ranft。（網上圖片）

相對於其他彼思更出名的創作者，Lee Unkrich無疑地是性格較柔軟的一位，這讓他成為了許多同仁的優秀指導者。像是五人智囊團中的Pete Docter──他也是《怪獸公司》的導演，並在John Lasseter離開彼思後，擔任這家公司最重要的職位：創意總監──他對Lee Unkrich的離去表達了對這位亦師亦友的惋惜。

《怪獸公司》由Pete Docter執導，點圖欣賞更多劇照▼

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Pete Docter表示：「Lee Unkrich剛加入彼思時，我們正在打造《反斗奇兵》，從那以來，他在所有彼思電影裡都付出了極高的熱誠。他教導我們的員工們什麼是動作、什麼是構圖、什麼是剪接。他身為剪輯與副導演時充滿藝術性的專業能力，是我們的電影能夠維持在高品質的主要原因，而當他成為了導演，他以身上深藏的幽默與情感，打造了我們製作過最強而有力的電影。」

從左至右：Brad Bird、Andrew Stanton、John Lasseter、Pete Docter、Lee Unkrich。（網上圖片）

Lee Unkrich離開彼思，無疑地令全球動畫愛好者感到傷心。而事實上，這也是彼思這兩年來的巨大改變之一：彼思最重要的掌舵者John Lasseter，在前年爆發了職場性騷擾醜聞。而在去年中，迪士尼宣布他將離開彼思轉任顧問職──儘管在迪士尼或是彼思都沒有這位顧問的辦公桌──並2018年12月31日正式離開迪士尼體系。多名女性員工指出John Lasseter對她們進行非常不適當的肢體碰觸，其中甚至包括了迪士尼的行銷部門員工。迪士尼為此付出了大筆金額進行庭外和解，儘管傳聞迪士尼已經老早知道John Lasseter的行徑，甚至在某些公司派對上還得派人監視John Lasseter，但看來這位非常容易酒後亂性的偉大動畫巨匠，仍然持續着他的不當行為。

與宮崎駿也是忘年好友的John Lasseter。（網上圖片）

同時在去年底，迪士尼動畫總裁、與彼思共同創辦人之一的Ed Catmull也在去年底宣布，將同時離開業界這兩家最重要的動畫公司。還包括了負責監製《玩轉極樂園》的Darla K. Anderson，這位也在彼思工作25年的資深女監製，也在去年3月宣布離職──就在《玩轉極樂園》得到奧斯卡的幾天後宣布。Darla K. Anderson仍在壯年，才剛得到榮耀就轉身離去，這項舉動當然啟人懷疑會不會與John Lasseter的醜聞有關，但她公開嚴重駁斥這種說法。

《玩轉極樂園》由Darla K. Anderson監製，點圖欣賞更多劇照▼

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無論如何，彼思的偉大時代已注定要翻過一頁，Lee Unkrich可能是這頁的最後註腳。面對母公司迪士尼的荷里活霸權在握，以及姐妹公司迪士尼動畫近年來的表現優異，在我們熟悉的動畫優秀人才們，紛紛離開這家開創電腦動畫電影時代的公司後，未來的彼思勢必與我們熟悉的彼思不太一樣。Steve Jobs在創辦彼思時，當年只給John Lasseter四字公司主旨：「Just make it great。」彼思是不是能繼續偉大下去，我們拭目以待。

創辦彼思的Ed Catmull、Steve Jobs與John Lasseter。（網上圖片）

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