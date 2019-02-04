【反斗奇兵4】新預告巴斯光年成遊戲獎品　胡迪牧羊女等極唔見人

電影
撰文：
最後更新日期：

美國時間2月3日舉行的超級盃（Super Bowl）中，除了上演冠軍戰之外，更公開了《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）、《Marvel隊長》（Captain Marvel）和《反斗奇兵4》（Toy Story 4）的預告片！

超級碗公開了《復仇者聯盟4：終局之戰》、《Marvel隊長》和《反斗奇兵4》等最新預告片。（影片截圖）

正在等巴斯光年的胡迪和牧羊女。（影片截圖）

早前公開了新角色Forky和牧羊女Bo Peep的新造型，棄掉經典粉紅波點長裙，換上淺藍長褲，就連遮太陽帽都換成粉紅蝴蝶大結，略加一份女子氣概。最新一集講到Andy將會送走玩具俾Bonnie，有傳今集胡迪和巴斯光年將會展開新旅程，在最新的預告中，胡迪和牧羊女正在等待巴斯光年，誰料巴斯光年竟被綁於嘉年華中的遊戲攤位，被當中獎品之一。

巴斯光年竟成為遊戲攤位中的獎品之一。（影片截圖）

正當巴斯光年想盡辦法逃離之時，右上方有兩雙毛公仔假稱會幫他逃走，黃色的小雞說：「我會幫你！不過是用我的腳！」就這樣黃色小雞一腳又一腳踢向巴斯光年的頭，又笑說：「無人聽到你叫！」意指今次他只能靠自己，沒有同伴會來救他。不過被多次踢頭的巴斯光年也怒了，關上頭盔，同時夾住了黃色小雞的腳，令牠即時尖叫，不過畫面看上去卻非常搞笑！雖然一直有傳今集大賣感情戲，誓要令觀眾喊住出戲院，但也相信箇中不乏笑位，老少咸宜。

被踢到嬲而反擊的巴斯光年。（影片截圖）

+9
+8
+7
【反斗奇兵4】牧羊女新造型疑出事　動物權益組織要求刪走呢樣嘢
【反斗奇兵4】牧羊女Bo Peep造型曝光　棄粉紅長裙換褲裝英氣十足
彼思大地震！《反斗奇兵3》導演宣布辭職　第4集恐受影響？
【反斗奇兵4】奇洛李維斯神秘角色終曝光　孖牧羊女齊齊搵羊仔
【反斗奇兵4】最終章劇情細節外洩　原來冒險故事全因Forky而起？
【反斗奇兵4】牧羊女失蹤後新造型首曝光　網民：去咗整容？

《反斗奇兵4》新預告

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。