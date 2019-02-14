【新喜劇之王】鄂靖文張全蛋來港謝票　情人節獻唱分分鐘需要你

周星馳親自編劇及執導賀歲電影《新喜劇之王》，由年初一上映至今已勁收過1,800萬票房，不過今次星爺實行小人物故事，直情用埋新人鄂靖文擔任女版尹天仇，還有內地網紅張全蛋擔綱演出，星爺總是有新奇的諗法帶驚喜俾大家！因為票房大收，鄂靖文和張全蛋將於本週日（2月17日）來到香港，現身戲院進行謝票！

鄂靖文和張全蛋本週日將會來港進行謝票活動！

可能星爺都知戲中由內地演員或是素人出演，要俾香港人睇一定要另加元素，正正如此，星爺就加插了兩首經典廣東歌，陳百強的《疾風》和林子祥的《分分鐘需要你》。趁着今日情人節，官方特意發放鄂靖文和張全蛋版的《分分鐘需要你》。

唔知鄂靖文會唔會即場跳返Part廣場大媽舞呢？

其中一場就是張全蛋等鄂靖文回家，當她一開門就自彈自唱《分分鐘需要你》冧女！今日情人節，男生們要學習一下了，不過無練好自彈唔緊要，淨係唱出嚟相信女朋友都會好受落！

鄂靖文和張全蛋將會出席以上3場電影謝票活動！

+ 19 + 18 + 17

《新喜劇之王》- 《分分鐘需要你》