【新喜劇之王影評】靠復刻栢芝回眸sell情懷？　星爺3招致敬舊作

對於喜愛香港電影的人來說，周星馳絕對是港式喜劇的代表人物。他的喜劇電影裡總有一種小人物的倔強和執着，以及與「正常」二字背道而馳的荒誕不經，甚至有意而為之的破壞。這也使他的電影笑着笑着會讓人哭，哭着哭着又忍不住笑了出來。 在《新喜劇之王》的第一條預告片裡，幾乎每一個在《喜劇之王》裡的經典畫面：比如踩腳趾教演技、女主角穿着豹紋衣裳的一回眸，都出現在其中。這引起了一群曾經被「情懷」伏過的觀眾的質疑：周星馳都要靠「情懷」Cap水？甚至炒冷飯？

不管是在海報宣傳語上直接回敬，還是在發佈會上表示「我只炒過揚州炒飯」，周星馳對這些質疑的回應都足夠「無厘頭」。而最終呈現出的這部《新喜劇之王》，則像是他對這些質疑之聲最後一份擲地有聲的反駁（官方宣傳照）

1. 談命運——過了二十年，你「認命」嗎？

和《喜劇之王》一樣，《新喜劇之王》也是一個關於「努力！奮鬥！」的故事。鄂靖文扮演的如夢，是一位懷着演員夢的小鎮大齡女青年，她沒有什麼外在優勢，只有對演戲的一腔熱血，可惜這樣的一腔熱血在劇組的其他人眼裡就是「麻煩」的代名詞。和尹天仇一樣，如夢代表着身在娛樂圈最底層的一種人。他們幾乎沒有尊嚴，就像一塊哪裡需要就往哪裡搬的磚頭。作為一名女演員，如夢身上缺乏了娛樂圈對女性最看重的一件東西：樣貌。許多導演只是看她一眼，就直接劈頭一句「唔掂」。

按圖看鄂靖文經典復刻張栢芝《喜劇之王》神回眸一幕▼

回到現實，鄂靖文或許也經歷過同樣的惡意。甚至當這部電影的預告片出來之後，她模仿張柏芝的回眸同樣經歷了無數對其外貌的評論。尹天仇身上帶着周星馳自己的影子，如夢身上也必然有鄂靖文的過去。這不是對一個角色的簡單「性轉」，而是周星馳為鄂靖文重新打造的一個女主角。

二十年前，尹天仇雖然被罵了無數遍「死茄呢啡」，但最後也受到了杜娟兒的賞識，並且最後在現實中的臥底戲裡展現了自己最精湛的演技。而到了《新喜劇之王》這裡，故事就遠沒有那麼浪漫了。周星馳並沒有給如夢安排一段能夠讓她功成名就的愛情，事實上，如果電影裡有這一段，反而顯得爛俗。從頭到尾，如夢依靠的，都只有她愚蠢的堅持和近乎天真的樂觀。

《喜劇之王》有感情線，《新喜劇之王》則大走溫情風致勝▼

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努力就能成功。這句話不管是在《喜劇之王》，還是在《新喜劇之王》裡，都要打一個問號。周星馳要拍的從來不是一個仿佛心靈雞湯一般的童話故事，他想要給觀眾看的，只有一個「死茄呢啡」撞了無數次牆，也要往前沖的一腔孤勇。經歷過痛苦，並仍舊在痛苦中不斷努力的人，並不會輕飄飄地把一切都歸咎於「命」。就像如夢，當小米勸她要認命，她卻會反問一句「命是什麼？」

在周星馳心裡，「認命」並不是一個人成熟的體現，而不過是一個承受不住磨難的人向生活舉手投降。

從《喜劇之王》到《新喜劇之王》，周星馳都在探討「命運」這個命題。對着大海嘶吼的尹天仇不認命，在海邊跳廣場舞的如夢同樣不認命。當「星仔」變成「星爺」，我們卻仍能看到這種叛逆的表達，這無疑十分令人欣慰。

2. Sell情懷——二十年前，我們談情；二十年後，我們談談家

或許是為了符合賀歲檔這個特別的時期，《新喜劇之王》裡有着一條動人而寫實的家庭線。有了一個完整的家庭背景之後，如夢的人設比尹天仇更為豐滿。執着地在大城市裡做茄呢啡的女兒，和傳統的、追着女兒揍，卻又在劇院座位上為女兒無聲流淚的老父，似乎是這個時代所有的年輕人與自己父母之間的縮影。

劇中的笑點有許多都設置在如夢的老父身上。這是一個典型的中國父親，望女成鳳，因此反對女兒當演員。但同時，他又擔心女兒在外受欺負，會到影視城偷偷地探望女兒，甚至為女兒出頭。在二十年前的《喜劇之王》裡，尹天仇有一群溫暖的街坊。而到了如夢身上，周星馳把這個角色虐得體無完膚之後，卻慷慨地給了她一個溫暖的家庭，讓她有了一個堅強的後盾。

新舊版喜劇之王各有不同的「後盾」十卜主角▼

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《喜劇之王》裡，尹天仇想要一個飯盒，卻被場工罵走。到了《新喜劇之王》裡，如夢經歷了同樣的事情，但卻正好被父親看見。一個乾瘦的老頭跑去和身體健碩的場工叫板，逼得人不得不追上要走的如夢，塞給她一個飯盒。這是非常有趣的一幕，會讓人笑得前仰後合。而在春節回家這個特殊的時間點，想必也會戳中許多人的淚點。

嚴父和「蒸生瓜」的女兒之間，註定會有很多公開的摩擦和對抗，但背過臉去就開始操心女兒的出路，甚至不惜赤膊上陣去鋪路，是很多耿直父親的套路。嚴格說起來，這比《啥是佩奇》裡的爺孫情，更有普適性。（編按：《啥是佩奇》是動畫電影《小豬佩奇過大年》（Peppa Celebrates Chinese New Year）的宣傳片，劇情卻與電影無關，講述農村老人李玉寶為了孫子，在全村尋找「小豬佩奇」的故事。）

3. 捧新星——「新喜劇之王」不止一位

從1999年的《喜劇之王》到2019年的《新喜劇之王》，周星馳可能用了二十年來琢磨這個「新」字。一貫擅長把所有正經元素打碎重組成「無厘頭」式喜劇的周星馳，這次選擇了打碎自己曾經塑造的經典之作，並要在二十年之後重新培育一位新的「喜劇之王」。這次的「喜劇之王」，周星馳選了鄂靖文。這位有着豐富舞台表演經驗的女演員，演出了一個和二十年前的尹天仇一樣堅韌，而比尹天仇更加溫情的茄呢啡演員。由於《喜劇之王》裡許多情節都來源於周星馳的親身經歷，他所飾演的尹天仇身上總是帶着一種不得志的憤怒，以及在成功後回望艱難歲月的唏噓。

按圖看為何相貌平平的鄂靖文能得到星爺的明睞演出如夢一角▼

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而鄂靖文，這位頻繁出現在喜劇節目，以及話劇舞台上的專業演員。她所演繹的如夢更加樂觀也更加樸實。如夢沒有尹天仇那樣的乖張和憤怒，而是以一個女性的身份，含着眼淚堅持着自己的道路，並對一切不公保持着低聲下氣的謙遜。

二十年前，周星馳起用了沒演過戲的張柏芝。而這次，他用了張全蛋。張全蛋在影片中飾演如夢的男朋友查理，是個得把口，卻沒有什麼真材實料的男人。這個出現在《暴走大事件》第三季中的「質檢小哥」，在網路上迅速走紅。這是只有這個時代的娛樂環境才能造就的一位「網紅」。比起專業演員，這位草根演員的演技一開始雖然略顯僵硬，但隨着劇情發展，他的僵硬實際上卻是一個恰到好處的伏筆。

似曾相識？按圖睇周星馳歷年電影裡負責下把位搞笑的經典丑角▼

+ 9 + 8 + 7

王寶強扮演的過氣演員馬可一開始像個有些瘋狂，甚至有些扭曲的角色。各種虛張聲勢的耍大牌行為讓人看着可笑，又有些心酸。馬可的設置有些類似當年的杜鵑兒，但他與如夢之間的關係卻更為純粹，只是兩個演員之間的互相鼓勵和惺惺相惜。如果說《喜劇之王》裡的娛樂圈是一個勢利的，急躁的，但好歹有些人情味的地方。《新喜劇之王》裡呈現出的娛樂世界則更為光怪陸離，這裡的「戲精」比演員要多得多，浮躁、混亂、扭曲得令人發笑。

在電影中，處處可見周星馳對自己，以及他身處多年的電影圈的自嘲和尋開心。不管是片中的「豎店影視城」，還是馬可扮演的白雪公主要逃到唐人街一陣廝殺。這些荒唐的「惡搞」情節在影片中時不時就出現一下，似乎是有意地告訴觀眾：眼見並非為虛，而是現實太荒唐。

和當年的《喜劇之王》一樣，《新喜劇之王》是一部和預告片完全不一樣的電影——也是一部很周星馳的電影，箇中精彩，需要你細細來品（《新喜劇之王》官方宣傳照）

和當年的《喜劇之王》一樣，《新喜劇之王》是一部和預告片完全不一樣的電影。當人們習慣於從預告片來窺視電影的全貌，甚至評價電影的好壞時，這部電影笑嘻嘻地就打破了人們對它的預期。這不是一份二十年後翻炒的冷飯，也不是一碗用情懷熬煮的雞湯，而是一部糅合人情冷暖，世間百態的「黯然銷魂飯」。或者不用比喻了，這是一部周星馳的電影，箇中精彩，需要你細細來品。

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