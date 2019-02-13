【新喜劇之王．影評】別把悲劇當喜劇看　讓演員身分的周星馳安息

《喜劇之王》名字本身已經是一個笑話：從一個喜劇的角度，去看一些懷才不遇的人努力背後的悲劇。

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電影由昔日周星馳親身上陣，來到今天退居幕後掌管如夢的追夢歷程，正如大家所預期，《新喜劇之王》無笑點可言，但或許你會越看越傷心，這又是另一個笑話。

電影由昔日周星馳親身上陣，來到今天退居幕後掌管如夢的追夢歷程。（《喜劇之王》電影截圖）

你可以說《新喜劇之王》「換藥不換湯」，觀眾反應兩極是意料中事，續集與上集毫無關係，星爺借名行騙；借張柏芝行騙；借一班香港觀眾無感的內地演員去繼續說演員的自我修養。主角如夢不過是女版尹天仇，經歷同樣淒淒慘慘戚戚，加插過氣巨星接拍九流電影的環節從另一角度去講懷才不遇，也借親情講述為夢想而作的斷捨離。正如近年的星爺電影，不要期望星爺會在電影裏重出江湖。

不要期望星爺會在電影裏重出江湖。（《新喜劇之王》宣傳圖片）

劇情不時向《喜劇之王》致敬，出奇地亦向《荷里活爛片王》致敬，追夢的歷程讓人想起《星聲夢裡人》，但當然，後兩者說故事的能力一切也比《新喜劇之王》紮實得多。

《新喜劇之王》細訴現實拼博中所存在的不同距離。《喜劇之王》教人努力、奮鬥，同一班觀眾在19年後今日再看努力與奮鬥，多了一份感傷，因為社會已告訴我們，努力並不代表成功。

《新喜劇之王》不時向《荷里活爛片王》致敬。（電影劇照）

努力與成功存在着距離。社會從小教導我們人人平等，只要努力你便會成功，機會是留給努力的人，但往後社會同時誘導我們相信，你的付出與成果根本不成正比。有些人不論努力多少，總之比你更成功，反觀有些人或包括你自己，仍是永遠的失敗。這是無從稽考的，或許這是命運使然，但社會沒有因你努力便給予肯定的義務。

社會沒有因你努力便給予肯定的義務。（Gettyimages／視覺中國）

聰明的人有兩隻眼，而你又有兩隻眼，那就代表你是聰明人？雞湯文章永遠鼓勵你抱着「阿Q精神」去面對逆境，努力是好，但過分沉迷於努力的光環而無視現實境況，把機會變成誤會，問題不在身邊那些無故成功的人，而是出在你身上。

雞湯文章永遠鼓勵你抱着「阿Q精神」去面對逆境。（Gettyimages／視覺中國）

你不難發現，如夢的「演員自我修養」比尹天仇更平庸，結局的突兀也讓你不難發現事有蹺蹊。努力與成功之間的距離有多遠？這問題的真諦是，為何努力與成功是存在着必然的關係？《新喜劇之王》雖以如夢努力奮鬥的故事為骨幹，但實情是更關於一位力有不逮的庸才，人生如夢，每天仍在努力中的人群裏，就有班被困在自己世界直至宇宙滅亡的庸才們。

《新喜劇之王》雖以如夢努力奮鬥的故事為骨幹，但實情是更關於一位力有不逮的庸才，人生如夢。（《新喜劇之王》劇照）

現實與理想存在着距離。每個人也是自己夢想裏的臨時演員。貴為臨時演員，其名字已經告訴你光芒是臨時的，演員的身份也只是臨時的，你沒資格說自己是行家，更沒權利稱得上是專業。你可以在夢想裏無盡地奮鬥，像如夢一樣但求在鏡頭裏拋頭露面，連薪水也可以置之不理，但到頭來「邊個知？」面對夢想，「自我感覺良好」是否已意味夢想成真？無人知曉的努力仍是否努力？正如臨時演員一日仍是「臨時」的話，你還算不算是一個演員？

沒有達成的夢想根本不是夢想。努力與成功存在着距離；現實與理想存在着距離；愛情與夢想也存在着距離。情侶要互相扶持，但需要互相「附和」嗎？情侶多埋怨伴侶不支持自己的夢想，不過既然愛情沒有所謂永遠的話，在作為「合約」關係的一段感情中，伴侶為何擁有無理支持夢想的責任？如夢與查理同患難的一段情無奈告訴大家，我們永遠不過是別人夢想中的過客。永遠幾遠？即係由而家一直到宇宙滅亡。不少情侶卻在夢想的爭論裏分開，《星聲夢裡人》亦然。

努力與成功存在着距離；現實與理想存在着距離；愛情與夢想也存在着距離。（Gettyimages／視覺中國）

觀眾與周星馳也存在着距離。作為一套周星馳級數的笑片，《新喜劇之王》是零分；作為一套周星馳執導的電影，她是中規中矩；作為一套周星馳編劇的電影，她是一套上佳作品。我們始終活在昔日的周星馳世界裏，為何周星馳一定要是笑匠？為何周星馳的電影便一定要是笑片？為何周星馳的電影一定要是廣東話配音？我甚至乎期待看回電影的原音版。電影好壞源於我們的偏見，正如戲裏電影《新白雪公主》的自嘲，因為春節檔期的關係，再殘暴的電影也要老少咸宜，再血肉的爆腸也要爆廚師腸，周星馳的電影就一定要是昔日的無厘頭笑片。

為什麼周星馳就一定是笑匠？（《國產凌凌漆》電影劇照）

如果給作為演員的周星馳加上一個期限，我希望是現在。我們放過周星馳吧，如他所講自己早就過氣了，從導演身份的他再看的新世界，會有新一番景象。

陳百強的歌《疾風》錦上添花，為電影添上愁雲慘霧，如內心有夢便全力追蹤，好比天空疾勁野風，但如夢提醒我們，在破風之際，好好看看自己是順風而行，還是無理地逆風而走，往後的奮身碎骨可沒人會同情你。

夢醒過後，才發現原來自己不過是夢想裡的一個臨時演員。

如果給作為演員的周星馳加上一個期限……（《西遊記之月光寶盒》電影劇照）

撰文：柳凝之 影評人、詞評者、愛情散文作家。相信愛情，因為比較幸褔。 傳理系碩士，廣告叛徒，現任品牌主理人，著有《太古坊的》。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「如果給周星馳加上一個期限」​】

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